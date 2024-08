Na Kosovu je bila konobarica, željela osvojiti svijet, a danas Dua Lipa broji milijune

Svjetska glazbenica albanskih korijena, Dua Lipa, danas, 22. kolovoza, slavi 29. rođendan. Prije sedam godina objavila je svoj prvi album skromnog imena Dua Lipa, a tim je povodom u jednom intervjuu smjelo izjavila kako bi svojom glazbom voljela osvojiti cijeli svijet. Manje od desetljeća kasnije, to joj je vrlo dobro uspjelo, a dosad je osvojila tri Grammyja i sedam nagrada Brit te zaradila mjesto na popisu 100 najutjecajnijih osoba 2024. godine po izboru časopisa Time. Rodom s Kosova, znala je da tamo neće biti prepoznata u svijetu u kojem je imala jasan plan ostvariti se. Tamo je radila kao konobarica i hostesa, a u vrijeme kada je upisivala fakultet, uspjela je nagovoriti roditelje da je puste da studira u Londonu. U Londonu je i počela njezina karijera. Lipa se okušala i kao glumica u filmskom hitu "Barbie", za koji je samostalno napisala i skladbu "Dance the Night". Ove godine, do zadnjeg je sjedišta napunila pulsku Arenu u sklopu svoje turneje, a hrvatska publika dočekala ju je s velikim oduševljenjem. Neto bogatstvo glazbenice procijenjuje se na 90 milijuna funta, odnosno više od 100 milijuna dolara. U međuvremenu je, kako se čini, uspjela pronaći i onog pravog. Nakon nekoliko kraćih veza, uključujući i onu s francuskim redateljem Romainom Gavrasom, ove godine započela odnos s naočitim britanskim glumcem Callumom Turnerom. Par je prvi put viđen zajedno u siječnju ove godine na premijeri serije Masters of the Air, a nedugo nakon snimljeni su kako se drže za ruke, plešu i strastveno ljube. Ovo su Lipina najupečatljivija izdanja: