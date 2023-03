Okružena dragim joj ljudima, ponesena emocijama i objektivnim trijumfom koji je predstava o njezinom liku doživjela u Zagrebu, raznježena Brena prvo je održala nadahnutu zdravicu, a potom spontano zapjevala s tamburašima Zlatnik i svojim najmilijima priredila nezaboravni privatni koncert.

"Uvijek mi je lijepo kad dođem na vašu predstavu, dođem jako sretna; sretna zbog vašeg uspjeha jer kao da je to neko moje dijete koje ide i ja trebam doći da ga podržim, tako doživljavam cijelu ovu predstavu. Ali, kad uzmete onu lutkicu, kad Jasna i tko god uzme lutkicu Lepa Brena i tresne je dole o pod, ja tog trenutka počinjem plakati. Onda počinjem shvaćati što sam sve proživjela u svom životu", rekla je emotivna Brena pa nastavila:

"Želim vam se zahvaliti na ovome, zato što na neki način vi pričate kroz moj život o tome što sam ja radila i što nam se svima dogodilo. Što bi rekao čovjek - "poželi sreću drugima, kad je nemamo ti i ja". Mislim da je poanta cijele priče - hajde da se volimo. Osjećam i znam da ćete biti prava putujuća ekipa koja će proputovati cijeli svijet i da ćete prenijeti jednu jako poučnu i inspirativnu priču koju trebaju pogledati sve generacije - i oni stariji koji ne razumijevaju današnje mlade, oni stariji koji ih razumiju te mladi koji ne znaju i ne razumiju što se nama uopće dogodilo. U to ime, želim podići ovu čašu - da vam poželim dobro zdravlje i da nastavite s ovom predstavom dokle god vi budete željeli, voljeli i umjeli. Živjeli i neka vam ide sa srećom", nazdravila je Brena glumačkom ansamblu, a potom su uslijedili zagrljaji.

Povezanost i ljubav koja se stvorila između glumaca u predstavi i Lepe Brene doslovno se može opisati kao odnos majke i djece. A nakon večere, kao iznenađenje, organizatori turneje iz zagrebačke kompanije Premier Media Group u restoran su doveli tamburaše Zlatnik. Već nakon prvih taktova glumci su se raspjevali i rasplesali slaveći uspjeh premijere, a uskoro im se pridružila Brena i upriličila im privatni, intimni koncert. Prvo je po želji glumca, autora i redatelja predstave Vladimira Aleksića otpjevala zajedno s njim "Jedan dan života", jer upravo je to bio jedan dan u životu koji će svi pamtiti, a potom je za Jasnu Đuričić, najbolju europsku glumicu čiji je zadnji film nominiran čak za Oscara otpjevala "Nježnu ženu". U društvu dragog prijatelja, oftalmologa Nikice Gabrića iz klinike Svjetlost koji ju je nedavno operirao i vratio joj sjajan vid te njegovog sina Krešimira, sestre Fakete, najboljih prijateljica Kate Tomović i Vesne Miletić te PR agenta Vedrana Strukara najveća glazbena zvijezda Balkana uživala je do dugo u noć. Bila je to večer za slavlje, a već u petak 10. ožujka cijela družina 'Lepa Brena Project' dolazi na riječku premijeru u HKD na Sušaku kad će odigrati čak dvije predstave, u 18 i u 20 sati.