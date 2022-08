JEDNA OD NAJPLAĆENIJIH GLUMICA / Na današnji dan rođena je Charlize Theron: Ove zanimljivosti o njoj znaju samo najveći obožavatelji

Južnoafrička i američka glumica, filmska producentica te bivši model Charlize Theron jedna je od najplaćenijih glumica na svijetu. Dobitnica je raznih priznanja, uključujući Oscara za najbolju žensku ulogu u filmu "Čudovište", nagradu Udruženja filmskih glumaca i nagradu Zlatni globus. Ostvarila je brojne značajne uloge, među kojima su i one u filmovima "Đavolji odvjetnik", "One su bombe", "Brzi i žestoki", "Atomska plavuša" i "Pobješnjeli Max", a okušala se i u filmskoj produkciji, pa je producirala i brojne filmove, uključujući filmove "Ravnica u plamenu", "Dark Places" i "Zavedi me ako možeš". Theron je rođena na današnji dan 1975. u Južnoj Africi, a povodom njezinog rođendana prisjetili smo se nekih zanimljivosti o njoj koje ne zna baš svatko.