Nakon povratka s romantičnog putovanja iz Pariza, pjevačica Franka Batelić (31) posvetila se uređenju svog doma na zagrebačkom Britancu.

Uzela je u obzir blagdanski duh i ukrasila božićno drvce u društvu svog sina Viktora, kojeg dijeli sa suprugom Vedranom Ćorlukom (37).

"Da Sveti Nikola donese mir, ljubav i sigurnost svojoj djeci svijeta", napisala je uz snimku na kojoj maleni stavlja ukras na jelku.

Da njen sin "obožava blagdansku atmosferu, a posebno zvona" istaknula je Franka jedne prilike u ekskluzivnom intervjuu za RTL.

Iako nisu skloni često dijeljenju privatnih trenutaka iz svog doma, Franka je povremeno otkrivala djeliće njihovog interijera gdje dominiraju jednostavni detalji i suptilne boje namještaja, podova i zidova.

Njihova vila prostire se kroz tri etaže, a pjevačica je već nekoliko puta podijelila fotografije ispred stubišta u njihovom domu.

Franka i Vedran uselili su se u svoj luksuzni dom 2020. godine, dvije godine nakon vjenčanja u istarskim Balama. Za izgradnju vile zaslužni su arhitekti Zoran Zidarić i Tomislav Ćurković, a njezina procijenjena vrijednost iznosi oko dva milijuna eura.

Njihova dugogodišnja ljubavna idila i dalje ostaje snažna, a Franka je za RTL opisala koliko su sretni zajedno. Istaknula je izuzetnu usklađenost između njih te dodala: "Nikad mi nije bio potreban muškarac da me vodi u životu i da me određuje. Svaki pojedinac je sam sebi najvažniji, a u braku i vezi ključno je funkcionirati i zajedno i kao pojedinci." Navela je, pa istaknula kako njima to ne predstavlja problem.

