Muza Louisa Vuittona na prestižnu reviju stigla u trenirci: 'Što ona misli, da je ovdje teretana?'

Iako je poznata po profinjenom i minimalističkom stilu, princeza Maria-Olympia (29) od Grčke ovog je puta izazvala različite reakcije svojim modnim izborom na Tjednu mode u Parizu. Na reviji poznatog brenda Miu Miu pojavila se u vrlo ležernoj kombinaciji koja je iznenadila mnoge.

Princeza je nosila sive kratke hlače nalik sportskima, uparene s odgovarajućim gornjim dijelom trenirke ispod kojeg je virila crvena majica. Modnu kombinaciju je zaokružila sivim tenisicama i crnom torbicom.

Neki su pozdravili njezinu hrabrost i opuštenost, dok su drugi komentirali kako ovakav outfit nije prikladan za jedan od najprestižnijih modnih događaja u godini. "Što ona misli, da je ovdje teretana?!", bio je jedan od komentara.

Inače, Maria-Olympia se smatra jednom od najistaknutijih "it" djevojaka današnjice. Unuka kralja Konstantina II. i kraljice Anne-Marije izgradila je ozbiljnu reputaciju u modnim krugovima, surađujući s brojnim luksuznim brendovima, a često je nazivaju i muzom Louisa Vuittona.

Modni svijet ju je zainteresirao još u ranim godinama – prvi put se pojavila na modnoj reviji još 2007., a od tada je sanjala o karijeri u toj industriji. Obrazovala se na prestižnim institucijama poput Parsons School of Design u New Yorku, gdje je diplomirala 2016., a kasnije i na Gallatin School, fokusirajući se na modne studije i marketing.

Tijekom školovanja okušala se i kao model, pozirala za naslovnice brojnih časopisa, uključujući Vanity Fair, te hodala pistom za brendove kao što su Dolce & Gabbana i Michael Kors.

Iako je odrasla u kraljevskom okruženju i živi okružena luksuzom, princeza tvrdi da vodi sasvim običan život. "Ja sam princeza jer nosim tu titulu, ali sam istovremeno netko tko vodi sasvim normalan život", izjavila je jednom prilikom.

