Muškarac koji je upoznao Kate Middleton otkrio kakva je: 'Tjelohranitelji nemaju lak posao'

Princ William (43) i Kate Middleton (43), princeza od Walesa, poznati su po svom prizemljenom pristupu kraljevskim dužnostima, no upućeni izvori tvrde kako Kate ima posebno upečatljiv način povezivanja s ljudima zbog kojeg njezini tjelohranitelji često imaju pune ruke posla.

Njezina spontanost i toplina ponekad predstavljaju pravi izazov za protokol i osiguranje, piše Mirror.

Spušta se na njihovu razinu

Dwayne Fields, glavni izviđač koji se s princezom od Walesa susreo više puta u njezinoj ulozi supredsjednice britanske Izviđačke udruge (The Scout Association), otkrio je više o njezinom jedinstvenom pristupu kraljevskim posjetima.

Govoreći na dodjeli nagrada Employee Network u Londonu, Fields je ispričao kako Kate odmah stvara opuštenu atmosferu.

"Pitam se imaju li njezini tjelohranitelji lak posao dok je pokušavaju čuvati. Čim stigne, učini sve da se svi osjećaju ugodno. Spustit će se na pod... na njihovu razinu... doslovno fizički na njihovu razinu", rekao je Fields.

Zatim je dodao: "Ako djeca sjede na podu, čitaju karte, crtaju ili se bave nekom kreativnom aktivnošću, i ona će sjesti na pod s njima." Fields je dodao kako ova mala, ali promišljena gesta pomaže svima da se trenutačno opuste i savršeno ističe njezinu prirodnu toplinu i empatiju.

Manje osiguranja za iskreniji susret

Ovakav pristup nije samo teorija. Princeza i njezin suprug, princ William, pokazali su to na djelu tijekom posjeta skloništu za djecu u indijskoj prijestolnici Delhiju 2016. godine.

Unatoč zabrinutosti njihovog sigurnosnog tima da bi situacija mogla postati kaotična, par je inzistirao na tome da dio tjelohranitelja ostane po strani kako bi mogli što slobodnije komunicirati s djecom.

Sanjoy Roy, suosnivač zaklade Salaam Baalak Trust, prisjetio se tog događaja: "Kada su William i Kate dolazili u posjet, njihovi predstavnici su zvali i rekli: 'Rado bi došli bez dijela osiguranja.' Pokušao sam ih odgovoriti, govoreći da je to preopasno i da jednostavno ne dolaze, ali Will i Kate su rekli: 'Ne, mi to zaista želimo.' Bili su puni poštovanja. Sve je bilo tiho, mirno i smisleno. Bez drame", ispričao je Roy.

Par se tada susreo s djecom u skloništu na željezničkoj stanici, od kojih su mnoga preživjela trgovinu ljudima i nasilje.

Potpuno drukčiji stav od princa Harryja

Ovaj opušteni pristup sigurnosti u određenim situacijama u oštrom je kontrastu s nedavnom pravnom bitkom koju je vodio princ Harry (41). Vojvoda od Sussexa je u svibnju izgubio žalbu na odluku Visokog suda protiv Ministarstva unutarnjih poslova. Odluka se ticala smanjenja stupnja njegove policijske zaštite kada boravi u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Do pravnog spora je došlo nakon što su Harry i Meghan (44) napustili svoje dužnosti kao viši članovi kraljevske obitelji i preselili se prvo u Kanadu, a zatim u Kaliforniju.

