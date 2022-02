Na privatnom planu, Ricci je također bila vrckava. Počela je izlaziti s glumcem Adamom Goldbergom 2003. godine, a njihova je veza trajala do 2007. Nakon toga izlazila je s Chrisom Evansom, zvijezdom "Kapetana Amerike", ali su se rastali u roku od nekoliko mjeseci. Hodala je i s glumcem Owenom Benjaminom, kojeg je upoznala na snimanju zajedničkog filma "All's Faire in Love". Zaručila se s njime u ožujku 2008. No, zaruke su otkazane u lipnju 2009. godine. Zatim je upoznala Jamesa Heerdegena dok je radila na 'Pan Amu' i hodala s njim neko vrijeme prije nego što su se zaručili u veljači 2013. i vjenčali 26. listopada 2013. Par je dobio sina u kolovozu 2014. godine.