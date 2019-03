MUŽ DORIS PINČIĆ OTKRIO KAKO IZGLEDAJU NJIHOVE SVAĐE: ‘Spomene se tvoja mater, a i moj ćaća’

View this post on Instagram

Dan za svađanje . Danas je dan za svađanje jedno drugom kažemo sve najgore Ni pas s maslom poliza ne bi Što mi učinimo sami sebi. . Svašta se tu izgovori Lipo se izmača Spomene se mater tvoja a bome i moj ćaća . Danas je dan za svađanje Sve je stalo, sve u kvaru Pjati završili na podu A papuče na ormaru . I da mrziš me i da gonim se Ma odi ti i nosi sve Zna bi ja i bez tebe Dosta mi je više tvoje prodike . A naveče kad se iscidimo Jedno kraj drugog legnemo Pa se poljubimo i jope volimo 💝 . #borisrogoznica #glazbaspotpisom #mylirics #samoljubav