Pornoglumica za kojom su ludili muškarci diljem svijeta, Jenna Jameson, vjenčala se za djevojku Jessi Lawless na ceremoniji u Las Vegasu, a detalje je otkrila na društvenim mrežama.

Naime, prošlog mjeseca Jenna se vjenčala za 40-godišnju Jessi i već je promijenila ime na društvenim mrežama u Jenna Jameson Lawless.

"Vjenčale smo se! Puno te volim, Jessi Lawless" napisala je Jenna uz fotografiju s vjenčanja.

"Ovo je najbolja stvar koju sam vidjela na internetu ovih dana", "Zaslužujete život ispunjen srećom", "Čestitam i želim vam beskonačnu ljubav na vašem zajedničkom putovanju", "Sretan sam što si pronašla sreću", samo su neki od komentara koje je dobila na društvenim mrežama.

Jenna je za People otvoreno priznala da je u prošlosti izlazila s muškarcima samo zbog želje da ima djecu.

"Pronašla sam osobu s kojom sam doista uvijek trebala biti. Razmišljala sam o tome zašto sam izlazila s muškarcima ili se udavala za njih. Sebično je i loše to reći, ali mislim da su moja pokretačka snaga bila djeca. A sad kad sam se stvarno pronašla, jednostavno prihvaćam sve što osjećam u sebi i ne guram sve u vodu", pojasnila je Jenna.

Kako prenose mediji, Jenna i Jessi svoje su zavjete izmijenile u Little Church of the West u Nevadi, a ta lokacija za umirovljenu glumicu ima i posebno značenje jer su se tamo vjenčali i njezini roditelji.

Jenna iza sebe ima dva braka s muškarcima, od 1996. do 2001. godine bila je udana za pornoglumca Brada Armstronga, a od 2003. do 2007. također za kolegu Jaya Grdina. 2009. godine sa svojim tadašnjim partnerom, ikonom UFC-a Titom Ortizom, dobila je blizance Jesseja Jamesona i Journeyja Jettea, a kćer Batel Lu dobila je 2017. godine s bivšim zaručnikom Liorom Bittonom.

Inače, kao osvetu za nevjeru bivšeg dečka, počela je snimati filmove za odrasle. Kasnije je u svojoj knjizi otkrila da ju je silovao njegov ujak, kao i da je sa 16 bila žrtva grupnog silovanja.