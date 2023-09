Ponovno svi pričaju o nekadašnjim ljubavnicima Elonu Musku, koji ima, najblaže rečeno, još nekoliko biranih riječi za podijeliti o odnosu s Amber Heard.

Ako ste bili u toku, vjerojatno imate neku ideju o drami koja se događa između izvršnog direktora Tesle i glumice iz Aquamana. Ranije ovog tjedna, Elonova istoimena biografija, Elon Musk, stigla je na police, a u poglavlju fokusiranom na njegove 'problematične odnose', tehnološki mogul I filmska zvijezda otvorili su se o svojoj "toksičnoj" romansi, koja je službeno započela 2017. i završila sljedeće godine.

Elon je njihovu vezu opisao kao "brutalnu", a ona je zagonetno podijelilu tu vijest i komentirala:

“Elon voli vatru i ponekad ga ona opeče.”

Međutim, u najnovijem izvatku knjige, Elon ide korak dalje, nazivajući svoju bivšu vezu s 37-godišnjakinjom "nevjerojatno bolnom".

Dosta brutalno, pogotovo s obzirom na činjenicu da je Amber u istom poglavlju priznala:

"Jako ga volim."

'18 mjeseci neumoljivog ludila'

Elon je također opisao vezu kao "18 mjeseci neumoljivog ludila", ali sebe kao "budalu" zbog ljubavi. Njegov brat Kimbal Musk opisao je odnos njega i Heard kao "toksičnu noćnu moru". Također je rekao da njegov brat pada na žene koje su "lijepe", ali "imaju vrlo mračnu stranu"!

U biografskoj knjizi Elona Muska čiji je autor Walter Isaacson, vrlo je opširno opisana propala veza najbogatijeg čovjeka na svijetu i globalno popularne Amber Heard.

Ali, čitateljima je knjiga postala znatno zanimljivija nakon jednog Elonovog neočekivanog poteza.

Naime, Elon je na svojem profilu na društvenoj mreži X objavio provokativnu sliku Amber koja se u sobi nalazi oskudno odjevena, ali je pritom utjelovila lik Mercy iz videoigre Overwatch.

Mnogima se taj njegov potez nije svidio. Internet ga sada razapinje zbog te odluke.

Iako je njihova veza bila problematična, Amber tvrdi kako su se povezali na dubljoj razini gdje su se njihovi razgovori vodili na intelektualnoj razini, a najdraža tema im je bila znanost kojom je Amber toliko opčinjena.

Burna, vatrena veza

Bez obzira na to što su se Elon i Amber slagali i imali mnogo zajedničkih tema na temelju kojih su se mogli povezati, njihova je veza ipak bila burna.

"Elon se volio igrati vatrom i ponekad ga je ta ista vatra opekla", kaže Amber.

Što se tiče obitelji i prijatelja koji su izbliza svjedočili njihovu odnosu, Amber nije bila previše omiljena u tom uskom krugu.

Čak štoviše, bivša žena Elona Muska prezirala je Amber, baš kao i njegov brat Kimbal Musk.

"Bila je toksična i njihova veza nije bila ništa manje od noćne more", tvrdi Kimbal.

