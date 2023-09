U biografskoj knjizi Elona Muska čiji je autor Walter Isaacson, vrlo je opširno opisana propala veza Elona i globalno popularne Amber Heard.

Ali, čitateljima je knjiga postala znatno zanimljivija nakon jednog Elonovog neočekivanog poteza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, Elon je na svojem profilu na društvenoj mreži X, objavio provokativnu sliku Amber koja se u sobi nalazi oskudno odjevena, ali je pritom utjelovila lik Mercy iz videoigre Overwatch.

Mnogima se taj njegov potez nije svidio. Internet ga sada razapinje zbog te odluke.

Je li on supernegativac ili pak genij? To možete prosuditi sami ako pogledate dokumentarac Elon Musk show na RTL-ovoj platformi Voyo, i to bez reklama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako je njihova veza bila problematična, Amber tvrdi kako su se povezali na dubljoj razini gdje su se njihovi razgovori vodili na intelektualnoj razini, a najdraža tema im je bila znanost s kojom je Amber toliko opčinjena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bez obzira na to što su se Elon i Amber slagali i imali mnogo zajedničkih tema na temelju kojih su se mogli povezati, njihova je veza ipak bila… burna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Elon se volio igrati s vatrom i ponekad ga je ta ista vatra opekla", kaže Amber.

Što se tiče obitelji i prijatelja koji su izbliza svjedočili njihovom odnosu, Amber nije bila previše omiljena u tom uskom krugu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čak štoviše, bivša žena Elona Muska prezirala je Amber, baš kao i njegov brat Kimbal Musk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bila je toksična i njihova veza nije bila ništa manje od noćne more", tvrdi Kimbal.

Musk i Heard hodali su netom nakon njezinog razvoda od ikoničnog Johnny Deppa. Par je svoju vezu službeno objavio u travnju 2017. objavom na Instagramu.