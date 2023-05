Mrle iz Leta 3 je za RTL Danas otkrio što se dogodilo s Prljinim glasom, ali i što će se sve promijeniti ako Hrvatsku dovedu do pobjede.

"Bilo mi je drago što su naše ime pročitali prvo, a ne negdje na kraju ili u sredini. Ne volim te takmičarske emisije, u kojima se igra za mjesto ili za ispadanje (što je još gore). Tijekom prethodnog dana na jednoj od proba bila je čak ideja da stojimo svi u redu pa da jedan po jedan ispadamo. Na svu sreću, obožavatelji Eurosonga napravili su peticiji kad su za to saznali, napravili su određeni pritisak i odustali su od takvog glasovanja", rekao je Mrle.

Otkrio je u gostovanju i što je Let 3 radio nakon plasmana.

"Bila je užasno dosadna presica koja se otegla, poslije smo otišli u centar Liverpoola gdje je bio naš hotel pa smo tu našli neke lijepe klubove koji rade do kasno u noć pa smo lijepo pili cijelu noć. Bilo je i fanova koji su se pridružili i pljeskali", rekao je te dodao kako mu je jutro poslije bio potreban jogurt.

Razriješio je i misterij Prljina promuklog glasa na nastupu.

"To su velike hale i podijeljene su u male sobe za svakog izvođača. Stalno radi ventilacija, klima i zrak se užasno osuši i on se prehladio. To je shvatio tek kad je došao na pozornicu. Sad je sav hunjav, prehlađen i morat ćemo nešto, ne znam što, napraviti da se to ne dešava. Ne možemo u tom prostoru boraviti cijeli dan, morat ćemo izaći van, a vani pada kiša", rekao je Mrle.

Dodao je kako bi trebali pokušati iz centra otići u hotel, no to se u ovom trenutku ne čini tako jednostavnim.

"Mjere sigurnosti su na takvom nivou da kad se jednom uđe, ne da vam se više izlaziti. Procedura je kao na aerodromu i kontrolira se sa svim onim živim instrumentima, gleda ti sve kosti, jesi li stavio nešto u kosti. Svaki put naprave rengen i ja sam nevjerojatno izrengeniziran, svi smo izrengenizirani", pojasnio je njihove probleme.

Za pjesmu je rekao da mu se čini da su prenijeli poruku puno više nego su očekivali.

"Vidim da je publika diljem Europe glasovala, a glasovala je publika samo u zemljama koje su te večeri nastupali. Zato sam se bojao da nećemo imati dobar plasman. Očito je da se glas pronio", rekao je i dodao da sad imaju puno veće šanse dobro se rangirati u finalu.

"Sad mi se čini, nakon što smo dobili puno glasova i nakon što smo prvi na ljestvici, da će se taj hipe samo dizati. Moglo bi se desiti da ćemo jao dobro proći. Simpatizira nas čak Italija, za Njemačku to uopće nisam očekivao da će se dogoditi, tu je Poljska gdje smo svirali i gdje imamo jako puno fanova, svi će oni moći glasovati. Cijeli istočni dio Europe - mislim da njihove glasove imamo, čak i Izraela i Engleske. Gledam - mediji nas jako cijene i vole, novinari strašno polažu puno vjere u nas i mislim da bi stvarno mogli dobro proći", pun je elana Mrle.

Ako pobijede, gdje će nastupiti? Mrle je ispalio: "U metaversu, samo se moramo svi tamo teleportirati, a tamo je sve moguće. Tamo je dozvoljeno, naravno, i ***anje u guzicu."

Inače, do objavljivanja ovog teksta, njihova pjesma na kladionicama je kotirala na 14. mjestu s manje od jedan posto šanse da pobijedi u finalu Eurosonga.

Ipak, prema broju pregleda na službenom YouTube kanalu Eurosonga, Let 3 "razvaljuje" te su na vrhu ljestvice s najpregledavanijem videu. Do 16 sati u srijedu, njihov nastup pregledan je 990 tisuća puta.