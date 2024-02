Slavna manekenka i poduzetnica Christie Brinkley proslavila je 70. rođendan i povodom toga objavila je nekoliko svojih fotografija, kojima je očarala fanove.

Na fotografijama je pozirala ispred bazena u crnom jednodijelnom kupaćem kostimu i bijelom pareu.

Fanove je savjetovala kako se veseliti unatoč godinama.

"Ovo je 70 godina i nemate se čega bojati. Zato što je možete učiniti svojom omiljenom godinom! Na vama je, u vašoj je moći. Odabrati slavlje, umjesto klečati.

Znaš što ti je činiti, Vježbajte i pravilno se hranite, koristite kremu za sunčanje i ne sjedite ispod stropnih svjetala! Budite znatiželjni, istražujte i krenite u avanture, samo ne zaboravite spakirati svoje proteze. Ozbiljno, smijte se i volite svom snagom …i obećavam vam da će 70 biti u redu", napisala je u opisu objave.

Fanovi očarani

Fanovi su bili fascinirani njezinim vitkim izgledom pa su mnogi potvrdili izreku koja kaže da su godine samo broj.

"Ljepota! 70 je očito novi 32! Sviđa mi se ovo!", "Apsolutno prekrasnih 70 novih 50", "Vaša dobna pozitivnost je tako divna i tako važna! Mi smo ono što jesmo od ulaska u odraslu dob… godine su, sasvim ozbiljno, jednostavno broj…. tvoj stav je SVE i tvoj je inspiracija!", " Inspirativnih 70 novih 40 je istina", pisali su joj.

Sedamdesete vrlo slične pedesetima

Podsjetimo, Christie se proslavila 70-ih i 80-ih godina kada se pojavila na naslovnicama brojnih modnih časopisa.

Nosila je revije poznatih dizajnera, a proglašena je jednom od najljepših žena svijeta.

Nedavno progovorila o svom izgledu i godinama, gdje je rekla da su 50. vrlo slične 70.

"Želim prihvatiti određene bore. To je način na koji se približavam starenju. Mislim da su sedamdesete vrlo slične pedesetima jer je to vrijeme kada gledate i unatrag i unaprijed. Kao i kod navršenih 50 godina, marš do 70. imao je određenu težinu", ispričala je.

