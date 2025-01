Može li bolesnije? U kući drži ljudske lubanje, susjed ga je seksualno zlostavljao, opsjednut je smrću...

Na današnji dan prije 56 godina rođen je Brian Hugh Warner, poznatiji pod umjetničkim imenom Marilyn Manson. Kontroverzni glazbenik, glumac i umjetnik, koji je svojim imenom i stilom provocirao i fascinirao generacije, danas slavi rođendan! Rođen 1969. godine u Cantonu, Ohio, Manson je tijekom svoje karijere postao jedno od najprepoznatljivijih lica rocka. Njegov bend, osnovan 1989. godine, stekao je svjetsku slavu svojim mračnim tekstovima, teatralnim nastupima i albumima poput Antichrist Superstar i Mechanical Animals.

Djetinjstvo ispunjeno traumama

Manson je često govorio o traumama iz djetinjstva. U svojoj autobiografiji ''The Long Hard Road Out of Hell'', otkrio je da je kao dijete bio žrtva seksualnog zlostavljanja od strane susjeda, što ga je duboko obilježilo i utjecalo na njegov kasniji pogled na svijet. Njegov djed bio je opsjednut pornografijom i često se upuštao u bizarne seksualne fetiše, čemu je mladi Brian bio svjedok.

Opsesija s okultnim

Manson je od malih nogu fasciniran okultizmom, alkemijom i mračnim ritualima. Postao je član Church of Satan (Crkve Sotone) na poziv Antona LaVeya, osnivača ove organizacije. LaVey mu je dodijelio počasnu titulu svećenika.

Inače, spot za tu pjesmu je objavljen na YouTubeu 2007. godine i ima više od 30 milijuna pregleda. A uz to što glumica uvijek ima pristup tom videu, kao i cijeli svijet, ona je još progovorila o detaljima koji su dodatno šokirali javnost. Wood je rekla da ju je Manson tjerao da pije njegovu krv, a potom ju je porezao i onda je on pio njezinu krv. Opisala je kako su joj osjećaj odvojenosti i potonja trauma promijenili život.

Kultni scenski incidenti

Poznat je po ekstremnim i bizarnim scenskim nastupima, poput samopovređivanja, razbijanja Biblija i simuliranja seksualnih činova na pozornici. Jedan od najslavnijih tračeva je da je glazbenik tijekom jednog nastupa navodno izvadio vlastito rebro kako bi mogao izvesti autoerotski čin. Iako je ova priča vjerojatno mit, pridonijela je njegovom mračnom imidžu.

Povezanost s Columbine tragedijom

Nakon masakra u školi Columbine 1999. godine, Manson je bio optužen da je njegov rad negativno utjecao na počinitelje. Iako je dokazano da napadači nisu bili njegovi obožavatelji, ovaj događaj stavio ga je u središte medijskog linča. Godinama kasnije, izjavio je da se osjeća kao "žrtveni jarac društva".

Uz sve te optužbe valja spomenuti i još jednu, nakon pucnjave u srednjoj školi u Columbineu 1999. govorilo se da su strijelci, Dylan Klebold i Eric Harris, bili "pod utjecajem" Mansonove glazbe. Međutim, nakon toga Manson je tvrdio da ne promovira samoubojstvo ili mržnju. Također je izjavio da mu je optuživanje za taj masakr gotovo uništilo cijelu karijeru.

Bizarnost iza kulisa

Manson je poznat po izuzetno neobičnom ponašanju iza kulisa. Njegovi bivši suradnici tvrde da je znao održavati zabave s bizarnim temama, uključujući rekreaciju scena iz filmova poput ''A Clockwork Orange''. Jednom je navodno donio pravi ljudski kostur na svoju zabavu.

Eksperimentiranje s drogama

Manson nikada nije skrivao svoje eksperimentiranje s drogama. U svojim memoarima opisuje razne mračne epizode pod utjecajem LSD-a, kokaina i heroina. Jedan od najbizarnijih trenutaka bio je kada je tvrdio da je ušao u stanje transa i osjetio prisutnost demona.

Problemi s mentalnim zdravljem

Manson se borio s depresijom, suicidalnim mislima i osjećajem izolacije tijekom karijere. Često je govorio o svojoj borbi sa samim sobom, opisujući kako je stvaranje mračne umjetnosti njegov način suočavanja s unutarnjim demonima. Manson je opsjednut smrću i prolaznošću. U jednom intervjuu izjavio je da bi volio "umrijeti na pozornici" kako bi njegova smrt postala "posljednji čin umjetnosti".

"Ovdje sam danas da razgovaram o Brianu Werneru, svijetu poznatom i kao Marilyn Manson", kaže Evan Rachel Wood u službenom traileru za HBO dokumentarni film, redateljice Amy Berg, "Rising Phoenix". U filmu, čija je svjetska premijera održana na Sundance Film Festivalu 2022., Wood govori o navodnom silovanju na setu, na kojem se snimao spot za glazbenikovu pjesmu. Nakon premijere ovog filma, glumica je najavila da će vjerojatno tužiti Mansona, kojega je nekolicina žena već optužila za seksualno uznemiravanje.

Veze s jezivim predmetima

Manson posjeduje kolekciju bizarnih i jezivih predmeta, uključujući ljudske lubanje, vudu lutke i rijetke artefakte vezane uz okultne rituale. Jedan od njegovih najpoznatijih predmeta je lubanja koja, prema njegovim riječima, potječe iz 18. stoljeća.

Prijateljstvo s drugim "mračnim" umjetnicima

Manson je povezan s brojnim ekscentričnim umjetnicima, poput Alejandra Jodorowskog i Damiena Hirsta. Njihovi zajednički projekti često su izazivali kontroverze zbog svoje šokantne prirode.

Suđenja i optužbe

U posljednjim godinama suočio se s ozbiljnim optužbama za zlostavljanje od strane bivših partnerica i suradnika. Iako su neki slučajevi još uvijek u postupku, ovi su skandali dodatno produbili njegovu reputaciju kontroverznog umjetnika.

Štakori u performansu

Jednom prilikom tijekom ranih nastupa u karijeri, Manson je koristio žive štakore u performansu, bacajući ih po pozornici kako bi šokirao publiku.

Jedan od najčudnijih poklona za obožavatelje

Na vrhuncu slave, Manson je na koncertima navodno dijelio staklenke napunjene njegovim urinom kao suvenire za fanove.

