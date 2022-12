HRT-ov show "5.com s Danielom" danas slavi stotu emisiju, a voditeljici Danieli Trbović u goste dolaze Neda Ukraden i Nenad Ninčević. U četiri sezone Daniela je ugostila 200 gostiju, a show se može gledati i na Youtubeu. Voditeljica je otkrila čita li komentare gledatelja.

"Emisiju možete gledati i na HRTi, ali ne možete komentirati, osim sebi u brk. Volim kad me vole, zašto bih vam lagala, a ima i onih koji me baš ne vole. Možda su mazohisti jer ja, kad naletim na sadržaj ili osobu koja me ne zanima i ne sviđa mi se, samo promijenim program. Jednostavno i bez duševnih boli", rekla je za Večernji list.

Istaknula je kako emisija koju vodi nije američki talk show.

"Nikad goste ne bih bacila na muke i drago mi je da nismo Amerika jer takve stvari mi se ne sviđaju. Mi smo drukčija vrsta gledatelja, nadam se, a i naši gosti su drukčiji. Eksperimentirali smo s različitim igrama i nakon četiri sezone izdvojile su se tri osnovne – pantomima, crtanje, čitanje s usana. Želimo da se naši gosti dobro osjećaju, da i njima bude zabavno i ugodno, a ne da strepe", kazala je.

Odgovorila je i na pitanje "postoji li neki gost kojeg želi dovesti u emisiju?".

"Pa tek nam je stota emisija. Strpljivi smo i uporni i, priznajte, teško nam je odoljeti pa ćemo i one koje još čekamo i dočekati. Nama se nikamo ne žuri", otkrila je Daniela.