Ovo je nedvojbeno najmlađa Bakica. Morana Tomašević: 'Dugo su ljudi vjerovali da je stvarna'

Morana Tomašević (47), suosnivačica modnog brenda ''Boudoir'', stvorila je virtualni lik Bakice koji je brzo osvojio srca pratitelja na društvenim mrežama. "Sve je počelo kao šala", otkriva Morana o trenutku kada je stvoren virtualni lik Bakice. Prvi video, napravljen iz čiste znatiželje i igre, toliko ju je nasmijao da ga je odlučila podijeliti s publikom. Tako je Bakica gotovo preko noći postala više od virtualnog lika. Pretvorila se u alter ego koji prenosi toplinu, humor i životne mudrosti, ali i suštinu Boudoirove filozofije. Pogledajte što nam je Morana sve otkrila o prvoj hrvatskoj virtualnoj influencerici, Bakici.

Što vas je inspiriralo da stvorite virtualni lik Bakice i kako se njezin stil uklapa u vaš brend Boudoir?

Virtualni lik Bakice nastao je sasvim spontano, kao šala dok sam istraživala kreativne mogućnosti jedne aplikacije. Sjećam se koliko me prvi video nasmijao, i s oduševljenjem sam ga poslala sestri, koja je bila iznenađena i pitala me hoću li to zaista objaviti. Pomislila sam, zašto ne? Ako je meni ovo toliko zabavno, sigurno će i drugima izmamiti osmijeh.

Taj osjećaj igre i zabave bio je moj glavni motiv za stvaranje Bake. Za mene i sestru Martinu, suosnivačicu brenda Boudoir, Bakica je postala više od virtualnog lika – postala je dio našeg kvalitetno provedenog zajedničkog vremena, gdje stvaramo nešto što donosi veselje i smijeh, najprije nama, a potom i svima koji prate Bakicu.

Inspiraciju za Bakicu pronalazim u svim snažnim ženama u mom životu. Počevši od moje pokojne none, poznate dizajnerice šešira, koja je svojim osebujnim karakterom ostavila značajan trag na našem kreativnom putu, pa sve do moje mame i sestre – sve su to žene čiji karakter i snaga prožimaju Bakicu. Ona je univerzalna žena, sa svim svojim snagama i slabostima, i mnoge žene upravo zbog toga mogu u njoj prepoznati dio sebe. Kroz nju slavimo sve inspirativne žene koje su nas oblikovale, dok istovremeno otvaramo prostor za povezivanje s publikom na osobnoj, toploj i zabavnoj razini.

Kako se Bakica razvijala od početka do danas?

Kroz Bakicu želim pružiti ne samo visokokvalitetan i kreativan sadržaj, već i osjećaj istinske povezanosti s mojim pratiteljima. Iako je Bakica virtualni lik, iza nje stoji stvarna osoba – to sam ja. Moj kontakt s pratiteljima nije površan; uvijek je iskren, autentičan i temelji se na istinskom interesu za to tko su zapravo moji pratitelji. Cilj mi nije samo dijeliti vizualno privlačan sadržaj, već stvoriti prostor u kojem se ljudi osjećaju dobrodošlo, gdje osjete toplinu i duboku povezanost.

Bakica je zamišljena kao simbol sigurnosti i pažnje, kao ona idealna baka koju svi priželjkujemo. Stvorila sam Bakicu kao odgovor na ono što je meni nedostajalo kod moje bake, koja nije bila topla, nježna ni suosjećajna. Zato sam kreirala virtualnu baku koja utjelovljuje sve te kvalitete – Bakica je moj način da pružim ljubav, podršku i razumijevanje, baš onako kako bih voljela da sam sama primila. Na taj način, Bakičin profil postaje puno više od standardnog influencer profila – to je prostor za toplinu, autentičnost i dobrotu, mjesto gdje se svatko može osjećati poštovano i dobrodošlo, baš kao što zamišljamo kakva bi idealna baka trebala biti.

Foto: Privatna arhiva

Virtualni influenseri poput Lil Miquele i Shudu imaju jasno izražene stilove i osobine. Kako se virtualni lik Bakica stilom razlikuje od drugih virtualnih influencera?

Lik Bakice jedinstven je među virtualnim influencerima jer, iako digitalan, ima izrazito osobnu dimenziju i predstavlja moj alter ego. Bakica nije samo izmišljeni lik – ona je starija verzija mene, “nefiltrirana ja.” Dok ja na Instagramu možda osjećam potrebu za određenim standardima, Bakica ne mora biti "cool" niti podliježe društvenim pritiscima. Ona je jednostavno – baka. Baka koja može biti sve što poželi, bez obaveze uklapanja u norme.

Sigurno ste svi barem jednom čuli frazu “budi svoja.” Kad sam bila mlađa, ta me rečenica zbunjivala – mislila sam, kako drugačija mogu biti nego svoja? No, s godinama sam shvatila da to zapravo znači živjeti autentično, oslobođeno straha i srama, bez obzira na tuđa očekivanja. Biti svoja znači izraziti svoju pravu prirodu, slobodno, izvan okvira koje nameću društvo ili obitelj.

Bakica utjelovljuje upravo tu slobodu. Iako virtualna, ona je moj kanal za autentičnost i oslobođenje. Tehnologija koju koristim za stvaranje Bakice sama po sebi nije bitna – ona je samo sredstvo kojim ova ideja oživljava. Kroz Bakicu želim podijeliti svoju iskrenost i ono što znači biti stvarno autentičan, oslobođen svih suvišnih očekivanja. Bakica je izraz moje istinske osobnosti, bez filtera i prilagodbi normama. Ona je potpuno svoja, i upravo u tome leži njezina jedinstvenost.

Foto: Privatna arhiva

Kako su vaši pratitelji reagirali na Bakicu i koliko vam znači njihova podrška?

Lik Bakice izuzetno me pozitivno iznenadio svojim utjecajem i brojem ljudi koji prati profil, često prepričavajući sadržaj. Od samog početka reakcije su bile vrlo pozitivne, što mi je dalo ogroman poticaj da nastavim raditi na projektu s još većim angažmanom. Dugo su ljudi stvarno vjerovali da je Bakica prava osoba, što mi je bio znak da sam uspjela stvoriti nešto autentično i emotivno uvjerljivo. Kada su, kroz intervjue i medijske nastupe, shvatili da Bakica nije stvarna osoba, to nimalo nije umanjilo njezinu vrijednost.

Počeli su komentirati: "Joj, to nije prava baka." Pa što onda? Bakica možda nije stvarna u doslovnom smislu, ali ono što predstavlja jest stvarno. Poanta je uživati u sadržaju i cijeniti ljepotu i kvalitetu, čak i kada nisu "pravi." To je umjetnost u svom najčišćem obliku – kao kad gledamo Botticellijevu Veneru i jednostavno uživamo u slici, ne pitajući se je li ona "stvarna."

Kakve komentare i poruke najčešće dobivate o Bakici? Postoji li neka dirljiva ili smiješna priča koju možete podijeliti?

Profil Bakice donosi puno smiješnih i neobičnih priča, no za mene su najvrjedniji trenuci oni koji su emotivno najvažniji. To su trenuci kada me ljudi kontaktiraju s dobrim vijestima – poput djece koja su dobila peticu, pratitelja koji su diplomirali ili dobili novi posao. Ti trenuci me zaista ispunjavaju jer pokazuju da sam uspjela stvoriti siguran prostor gdje ljudi osjećaju potrebu podijeliti sa mnom svoje radosti, ali i tužne trenutke, tražeći virtualni zagrljaj i podršku – koju im Bakica pruža. Mnogi nemaju pravu baku s kojom bi podijelili takve trenutke ili imaju baku koja možda nema emocionalni kapacitet da ih sasluša i podrži.

U tim trenucima, javljaju se Bakici. To mi je zaista predivno, jer znam da sam stvorila mjesto gdje se ljudi osjećaju sigurno, gdje mogu podijeliti svoje lijepe i teške trenutke i osjetiti da nisu sami. Upravo ta emotivna povezanost čini cijeli projekt Bakice tako vrijednim – ne samo meni, već i svima koji ga prate.

Traže li ljudi od vas savjete zbog topline i pristupa kakav može imati samo jedna Baka, a zbog čega se korisnici društvenih mreža osjećaju opuštenije pored vas?

Ljudi često traže savjete od bake, i to me zaista veseli. Od samog početka, cilj mi je bio da Bakica bude prisutna na osoban način, odgovarajući na sve poruke kako bi ostvarila pravi kontakt sa svojim pratiteljima. Smatram da je taj kontakt ključan – kada Bakica odgovara, ona postaje stvarna, nije samo virtualni lik. To mi omogućava da stvorim sigurno mjesto za ljude, gdje se mogu osjećati voljeno i prihvaćeno, bez obzira na to tko su.

Mnogi ljudi nemaju osobu dovoljno blisku u svom životu, nemaju to sigurno mjesto na kojem se mogu otvoriti, podijeliti svoje radosti, brige i biti saslušani. Sa svojim obrazovanjem u području osobnog razvoja, posvetila sam se razumijevanju koliko je važna ta podrška i blizina. Svjesna sam koliko takav kontakt može biti vrijedan, pružajući ljudima osjećaj prihvaćenosti i sigurnosti.

Vjerujem da je ovo najljepši način za održavanje povezanosti s ljudima – pružiti im osjećaj da ih netko zaista čuje, da ih razumije, i da su uvijek dobrodošli.

Foto: Privatna arhiva

Koji su vaši planovi za Bakicu u budućnosti? Planirate li uvesti kolekciju inspiriranu njezinim stilom?

Ove godine sam testirala mogućnosti mercha za bakicu, a prvi proizvod, baka haljina, bio je ogroman hit. Iako nisam uspjela posvetiti dovoljno vremena kako bih to do kraja realizirala u dizajnerskom smislu, definitivno postoji plan za cijelu kolekciju mercha s likom bakice. Trenutno je sve u fazi priprema i jedva čekam da to ostvarim jer je to za mene fantastičan dizajnerski izazov, a izazovi su nešto što volim. Oduvijek uživam u kreiranju novih stvari i veselim se što ću uskoro moći podijeliti ovu novu kolekciju s mojim pratiteljima.

Da imate priliku ponovno osmisliti virtualni lik, koji bi to lik bio umjesto Bakice i zašto?

Da imam priliku osmisliti neki novi virtualni lik, sigurno bi to bila kvartovska frizerka Duda. Zašto? Pa zato što su frizerski saloni pravo blago kad je riječ o anegdotama. Žene tamo često otvore dušu, i vjerujem da nitko na svijetu nije čuo više sočnih priča od frizera!

Foto: Privatna arhiva

Koliko vremena posvećujete kreiranju sadržaja i koliko vam za vaš brend znači Bakičino prisustvo na društvenim mrežama?

Naravno, ljudi se pitaju tko stoji iza ovog kreativnog lika, tko je osoba koja kreira baku, kako to radi i, naravno, kakve haljine ta osoba kreira. To je potpuno prirodno, jer kad vidiš nešto novo i intrigantno, želiš saznati više o tome. I to je dovelo do toga da je puno više ljudi sada čulo za Boudoir nego prije nego što je lik bake postao poznat. A da ne govorim o mladim ljudima – jako mladim ljudima koji prije nisu imali puno dodira s hrvatskom modom. Jako sam sretna što sam im zapravo dala priliku da nauče nešto o tome, da vide koliko kvalitetnog dizajna i kreativnosti možemo ponuditi. To nam daje veliko zadovoljstvo, jer na neki način omogućujem novim generacijama da prepoznaju ljepotu i vrijednost hrvatskog dizajna na način na koji možda nisu imali priliku ranije.

Kako vi i vaša sestra Martina usklađujete privatni i poslovni život?

Veoma smo zahvalne što nakon 25 godina karijere možemo reći da radimo posao koji volimo i da smo uspjele organizirati posao na način koji nam omogućava dovoljno slobodnog vremena za putovanja, koja obožavamo, i za kreativne projekte koji možda nisu financijski profitabilni, ali su izuzetno ispunjavajući. Naravno, da bi došle do ovog mjesta, bilo je potrebno puno vremena, truda i, naravno, najviše rada. Približno prije pet ili šest godina, Martina i ja smo shvatile da ne želimo širiti posao na način da postane mašina koja nas onemogućava da uživamo u plodovima svog rada. Naš prioritet je imati lijep život, a ne raditi samo radi samog posla.

Danas, sretne i zadovoljne, možemo reći da smo našle zdrav balans između posla i slobodnog vremena koji nam daje prostor za razvoj, ne samo kao poduzetnice, nego i kao kreativne osobe i umjetnice.

Koja je vaša ciljana publika kada su u pitanju kreacije s popisom Boudoir?

Znaš onaj osjećaj kad obučeš novu haljinu i svi te pitaju: ''Ajme, što ti je to? Otkud ti je ta haljina?“ To je trenutak kada znamo da smo uspjeli u svom dizajnu. Kad klijentica dođe i kaže: ''Ona vaša haljina koju sam kupila prije deset godina, još uvijek me svi pitaju odakle je“, to je najveći kompliment za nas kao dizajnere.

Boudoir haljine nose žene svih dobnih skupina. Od prve maturalne haljine, vjenčanice, haljine za diplomu, do haljine za krštenje djeteta ili važan poslovni trenutak, Boudoir haljine prate žene kroz sve njihove ključne trenutke. I to je ono što naš dizajn čini bezvremenskim – žene se vraćaju jer osjećaju da naš kroj laskajući ženskoj figuri ne poznaje granice godina, a ta osjećaj posebnosti traje kroz godine.

Kad žene prepoznaju kakvo iskustvo i samopouzdanje im daje nošenje Boudoir haljine, vraćaju se i za svakodnevne prilike, tražeći komade koji ih čine posebnima svaki dan. To je određeni luksuz koji je danas ipak dostupan mnogima. Boudoir nije high street fashion, već proizvod koji se izdvaja svojom kvalitetom i visokom razinom dizajna. Kada si žena priušti našu haljinu, ona na neki način nagrađuje samu sebe, jer naši komadi nisu samo odjeća, oni su iskustvo i simbol ženskog samopouzdanja i elegancije.

Foto: Privatna arhiva

Imate li predodžbu o tome kakav utjecaj vaša dugogodišnja prisutnost u modnoj industriji ima na mlade dizajnere koji prate vaš rad?

Kada smo Martina i ja započinjale, modna scena u Hrvatskoj praktički nije postojala. Mi smo, zajedno s nekoliko drugih dizajnera, bile pioniri Hrvatske modne scene, koja je tada tek tražila svoj identitet nakon završetka Domovinskog rata. Naš početak je bio u vremenu kad društvene mreže nisu postojale, što je značilo da nismo imali način da pokažemo svoje ideje i rad široj publici. Danas, mladi dizajneri imaju nevjerojatne mogućnosti da kroz društvene mreže dopru do novih klijenata, pokažu što znaju i što rade. Iako više ne postoje tjedni mode i druge modne manifestacije koje su prije bile izvrsna platforma za promociju i etabliranje mladih dizajnera, društvene mreže pružaju im veliku priliku da dosegnu globalnu publiku.

Tako da, iako je danas put drugačiji, mogućnosti su i dalje prisutne. Samo treba imati volju, hrabrosti i strast da se krene, i naravno, da se koristi potencijal koji internet i društvene mreže nude. Naša uspješna i dugogodišnja prisutnost na tržištu dokaz je da je moguće ostvariti uspjeh, i ako naš primjer može inspirirati mlade dizajnere da vjeruju u sebe i svoj rad, tada smo postigli još jedan cilj.

