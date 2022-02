Crnogorski glumac Momčilo Otašević (31) i dalje je duboko zaljubljen u hrvatsku glumicu Jelenu Perčin (41). Par je u braku od 2018., a upoznali su se na setu serije "Zora dubrovačka". Momčilo je ispričao kako je izgledao njegov prvi susret s lijepom Jelenom.

'Pozvala me na kavu'

Šarmantni glumac za 24sata.hr je ispričao kako je ljubav svog života susreo na setu poznate serije, a na pitanje je li mogao zamisliti da će na setu upoznati buduću suprugu, Momčilo je odgovorio: "Ne, nikad. Ni Jelena ni ja. Dogodilo se. Upoznao sam je kad sam došao na casting. Jelena je pitala koje sam godište. Ja kažem '90, a ona je pitala producenticu Jelenu Veljaču je li to šala. Pozvala me kasnije na kavu da pričamo o snimanju, radili smo, bili smo super partneri, prijatelji, ali da mi je netko tada rekao da ćemo se zaljubiti, da ću ostati u Zagrebu, živjeti ovdje, ne bih mu vjerovao", priznao je glumac.

Ovaj par tajno se vjenčao 2018. u Crnoj Gori, a otad svoju privatnost skrivaju kao zmija noge. Jelena iz prvog braka ima kćerkicu Lotu, a s Momčilom ima dvoje djece, Jakšu i Mašu.

Za IN magazin jednom prilikom glumica je izjavila da su joj djeca ponekad ljubomorna jedni na druge. "Naravno da ima situacija, najviše između Maše i Lote jer Lota sad ima svoje planove i vizije. Sve je super kad se njoj Maša uklapa u te planove i vizije. Ali u principu kad Mome nema i sama sam s troje, onda mi je Lota tu veliki oslonac", rekla je glumica.

Ovaj šarmantni glumac zaveo je mnoge žene putem malih ekrana, njegov angažman u popularnim hrvatskim serijama oduševio je gledatelje, no Momčilo je priznao da je posebno samokritičan kada je njegova karijera u pitanju.

"Svoj rad kao gledatelj rijetko volim. Uvijek nađem milijun mana i problema. Na sreću, sapunice su jedini format u kojem se sve može ispraviti. Od svoje 22. godine shvaćam ih kao genijalan trening. Pripremili su me za bilo kakav projekt. Nema popravka u filmu, što si snimio, snimio si. A u kazalištu, koje mi je najdraže odigraš i to je to.To je to. U tom trenutku, istina, daš svu svoju snagu, krv i meso i ostaviš publici da sudi", zaključio je glumac.