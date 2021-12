Mary Carmack-Altwies priopćila je da još uvijek nije donijela nikakvu odluku po pitanju optužbi, no da bilo tko tko je bio "zadužen za oružje na setu ima dužnost ponašati se na način da je sigurnost drugih osoba zaštićena."

Jednom kad istraga bude završena "određeni pojedinci mogli bi kazneno odgovarati za svoje djelovanje ili nedjelovanje na setu 'Rusta'", dodala je.

Carmack-Altwies nije rekla kad bi istraga mogla biti zaključena.

Njezino priopćenje došlo je nakon televizijskog intervjua Aleca Baldwina u četvrtak, koji je držao pištolj u trenutku kad je ispaljen metak koji ubio snimateljicu Halynu Hutchens te ranio redatelja Joela Souzu tijekom probe u listopadu na ranču blizu Santa Fea.

Baldwin tvrdi da nije odgovoran za smrt snimateljice

Baldwin je rekao u intervjuu da ne vjeruje da je odgovoran za smrt Halyne Hutchins te da ne misli da će biti kazneno optužen. Glumcu je rečeno da je pištolj siguran.

"Osjećam da je netko odgovoran za ono što se dogodilo, no znam da to nisam ja. Ubio bih se da sam mislio da sam odgovoran, i ne kažem to tek tako", rekao je Baldwin Georgeu Stephanopoulosu na ABC-ju u svome prvom javnom komentaru nakon nesreće.

Baldwin je rekao da on kao glumac nije bio odgovoran za provjeru pištolja ni čime je napunjen.

Vlasti u Santa Feu svoju pažnju usmjerile su na to kako su se pravi meci našli na setu.