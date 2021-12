Poznati holivudski glumac Alec Baldwin (63) odradio je prvi intervju nakon strašne nesreće na setu niskobudžetnog vestern filma "Rust" na kojem je slučajno iz pištolja ubio snimateljicu Halynu Hutchins (41) i ranio redatelja Joela Souzu (48).

Glumac je u intervjuu za ABC otkrio da se jako veselio snimanju ovog filma, istaknuo je da se radovao premijeri i kinoprojekciji. Međutim, sve je krenulo nizbrdo. "Ovaj me film ponovno natjerao da zavolim snimati filmove", rekao je Baldwin Georgeu Stephanopoulosu u svom prvom ekskluzivnom intervjuu.

'A onda je netko stavio pravi metak u pištolj'

"Netko je stavio pravi metak u pištolj, taj metak nije ni trebao biti na imanju", rekao je Baldwin. "Netko je odgovoran za ono što se dogodilo, a ja ne mogu reći tko je to, ali znam da to nisam ja." rekao je glumac koji je zajedno s voditeljem raspravljao o nizu događaja koji su doveli do smrti snimateljice. Baldwin se u razgovoru dotakao i kritika s kojima se suočio nakon incidenta: "Ne znam što se dogodilo na tom setu. Ne znam kako je taj metak stigao u taj pištolj. Ne znam”, rekao je Baldwin.

Budžet filma dosegao je vrtoglavih 7 milijuna dolara samo 21. dan snimanja koje se odvijaloo na slavnom ranču "Bonanza" u Santa Feu, u Novom Meksiku. Producenti filma bili su uzbuđeni što su angažirali snimateljicu Hutchins, 41-godišnju majku i zvijezdu u usponu u filmskoj industriji punoj konkurencije, komentirao je glumac te dodao da on i Hutchins nikada prije nisu surađivali. "Volio sam raditi s tom ženom. Bila je vesela, svi su je voljeli kao osobu i svi su se divili njenom talentu", rekao je Baldwin.

Zašto su u pištolju bili lažni metci?

Na dan pucnjave, Baldwin je rekao da su se on i Hutchins sastali kako bi razgovarali o nadolazećoj sceni. U toj sceni Baldwin je glumio teško ranjenog lika koji bi trebao pucati na dva neprijatelja. Glumac je spomenuo da mu je, prvi pomoćnik redatelja filma, Dave Halls, dao revolver.

Glumac se prisjetio riječi koje mu je Halls rekao prije nego što mu je dao pištolj: "Ovo je hladni revolver" – industrijski žargon za oružje koje je ili doslovno prazno ili napunjeno neispaljenim "lažnim" mecima. "Što se tamo dogodilo, zašto je mi je to rekao i što je zapravo istina, nemam pojma", rekao je Baldwin.

Lisa Torraco, odvjetnica Hallsa, od tada je rekla da provjera oružja "nije njegova odgovornost" i da je njezin klijent nije kriv zbog situacije koja se dogodila na setu filma. Torraco također nije željela potvrditi je li Halls bio osoba koja je Baldwinu dala pištolj.

"Nisam povukao okidač"

Baldwin je kazao da su on i Hutchins zabranili pristup svima dok su vježbali snimanje te kobne scene, ona je usmjeravala svaki njegov pokret, objasnio je te dodao: "Sve se odvijalo u njezinom smjeru, to je bila generalna proba. Rekla mi je da držim pištolj niže, držao sam pištolj onako kako mi je ona rekla. Pištolj je bio uperen točno prema njenom pazuhu". Što se dalje dogodilo, ostaje misterij.

Da bi pucao, Baldwin je rekao da je trebao nagnuti pištolj, ali ne i opaliti: "Okidač nije bio povučen. Nisam povukao okidač, a onda sam pustio čekić pištolja, i pištolj je opalio". "Dakle, nikad niste povukli okidač?" upitao ga je voditelj. "Ne, ne, ne, ne, ne", rekao je Baldwin. "Nikad ne bih uperio pištolj u bilo koga i povukao okidač na njega".

Hallsova odvjetnica, potvrdila je Baldwinov izvještaj, rekavši da joj je Halls "od prvog dana" rekao da ga je promatrao s udaljenosti od tri ili četiri metra i "sve vrijeme kada je Baldwin držao prst izvan štitnika okidača paralelno s cijevi.I to, da glumac nije povukao okidač je pod intenzivnom istragom koju vodi šerif okruga Santa Fe.

Uslijedio je šok na setu

Nakon što je napeo i pustio čekić pištolja, Baldwin se prisjetio da su svi bili užasnuti i šokirani. "Pomislio sam u sebi, je li se onesvijestila?", rekao je. Baldwin je rekao da su slučajna pražnjenja ćoraka ili lažnih metaka na filmskim i televizijskim rekvizitima uobičajena. Zapravo, članovi tima su tada rekli da je već bilo "barem jedno" pražnjenje filmskih rekvizita (misli se na oružje) na setu "Rust", i to samo nekoliko dana prije fatalnog incidenta. Glumac je kazao da nitko na setu nije odmah shvatio ozbiljnost situacije, nitko nije shvatio što se zapravo dogodilo kada je pištolj opalio.

U kaosu koji je uslijedio, Baldwin je rekao da je čak pomislio da je snimateljica dobila srčani udar: "Nitko nije mogao razumjeti što se dogodilo", rekao je.

Osjeća li glumac krivnju zbog ubojstva?

"Osjećate li krivnju?", upitao je voditelj vidno slomljenog glumca. "Ne. ne. Možda bih se ubio da sam mislio da sam odgovoran, a to ne bi rekao tako olako", rekao je Baldwin. Ovaj incident ga je potpuno dotukao i emotivno iscrpio, priznao je glumac. Hutchinsova smrt također ga je navela da se zapita želi li nastaviti snimati filmove, rekao je i dodao da "ne može zamisliti" da će ikada više raditi film s oružjem. "Je*e mi se za svoju karijeru", rekao je.

Baldwin izrazio sućut mužu ubijene snimateljice

Nakon pucnjave, Baldwin je rekao da je imao priliku upoznati Hutchinsovog udovca, Matthewa, i njezina 9-godišnjeg sina. "Nisam znao što bi im rekao. Matthew me zagrlio i rekao mi da vjeruje da ćemo kroz ovo sve proći zajedno", priznao je glumac.

Zbog Hutchinsove obitelji i njegove vlastite emocionalne dobrobiti, Baldwin je rekao da želi odgovore. Više puta je aludirao na svoj interes za kriminalističko istraživanje koje je u tijeku, rekavši da željno iščekuje rezultate. Do tada, komentirao je, sve što može jest razmišljati. Rasplet ovog tragičnog događaja koji je taknuo cijeli svijet nam tek slijedi.