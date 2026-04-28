Modna kraljica Kolinda: U crno-bijelom izdanju s točkicama očarala elitu na samitu u Dubrovniku

Na okupljanju svjetske političke elite u Dubrovniku, u sklopu prestižne Inicijative triju mora, jedna osoba posebno je plijenila pažnju – Kolinda Grabar-Kitarović. I dok su se iza nje nizale zastave europskih država, bivša hrvatska predsjednica zablistala je u izdanju koje je spojilo sofisticiranost, samopouzdanje i bezvremensku eleganciju.

U luksuznom ambijentu hotela Palace, gdje su se okupili predsjednici država, premijeri i vodeći gospodarstvenici, Kolinda je pokazala kako se istinski nosi diplomatski stil.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Odjenula je upečatljiv kaput-haljinu u bijeloj boji s crnim točkama, krojen tako da savršeno prati liniju tijela, dok decentni crni cvijet na reveru daje notu profinjenog glamura. Kombinacija klasične elegancije i modernog uzorka činila ju je jednom od najupečatljivijih figura događaja.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ispod kaputa nazirao se nježan, svijetli outfit koji dodatno naglašava njezin istančan osjećaj za modu, dok su jednostavni, ali pažljivo odabrani detalji – diskretan nakit i uredna frizura – zaokružili cijeli dojam.

Njezin osmijeh i držanje odavali su sigurnost i iskustvo, kakvo dolikuje osobi koja je godinama bila na samom vrhu politike te je još jednom dokazala da se stil i politička karizma itekako mogu savršeno nadopunjavati.

Dvodnevni summit i gospodarski forum Inicijative triju mora, kojim ove godine predsjeda Hrvatska, okupio je čak 12 predsjednika država i vlada, kao i brojne uzvanike iz političkog i poslovnog svijeta. Paralelno se održao i Parlamentarni summit pod nazivom „Osnaživanje Inicijative triju mora: vizija, odgovornost, partnerstvo“, gdje su se raspravljale ključne teme buduće suradnje.

