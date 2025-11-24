Svi su gledali u nju: O ovoj modnoj kombinaciji zastupnice u EU parlamentu dugo će se pričati

U Dubrovniku na dodjeli Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada za 2025., zastupnica Nikolina Brnjac pojavila se u izdanju koje je odmah postalo glavna modna tema večeri. Za ovu važnu prigodu Brnjac je odabrala upečatljivu haljinu Krie Designa, iza kojeg stoji nagrađivana dizajnerica Kristina Burja, pionirka održive mode u Hrvatskoj.

Foto: Robert Gašpert

Ovaj elegantni styling bio je jasna poruka o snazi održivog dizajna na velikim, svečanim pozornicama. Zastupnicu Nikolinu Brnjac i dizajnericu Kristinu Burju već godinama povezuje zajednička priča o održivosti.

Poznato je da se Brnjac kroz svoj rad, sada i u Europskom parlamentu, zalaže za održiva, dugoročna rješenja u turizmu te priuštivo stanovanje koje je stavljeno u prvi plan na razini cijele EU, dok Burja o održivosti progovara kroz modu širom svijeta, koristeći inovativne materijale budućnosti te povezuje dizajn i estetiku s ekološkim i održivim projektima.

Foto: Privatni Album

Ovo je bio modni trenutak Nikoline Brnjac koja odabirom haljine naglašava vrijednosti koje zastupa u profesionalnom djelovanju, stavljajući održivost u prvi plan, ne odričući se glamura.

