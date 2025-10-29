Mnogi se iznenade kad čuju kako su se upoznali Rozga i Huljić

Glazbeni maestro, skladatelj i producent Tonči Huljić danas slavi 64, rođendan, a tim povodom mnogi se prisjećaju njegovih bezbrojnih hitova i suradnji koje su obilježile domaću glazbenu scenu.

No, jedna od najposebnijih svakako je ona s Jelenom Rozgom (48), pjevačicom koja je zahvaljujući upravo Tončiju započela svoju blistavu karijeru.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

I premda njihovo prijateljstvo i suradnja traju već nekoliko desetljeća, rijetki znaju kako se uopće upoznao ovaj dvojac. Naime, Jelena je jednom prilikom ispričala kako je za njihov sudbonosni susret zaslužna – njezina majka.

Jelena Rozga je naslijedila Danijelu Martinović u Magazinu

Kad je njezina mama čula da Danijela Martinović (54) odlazi iz Magazina, nije ni časa čekala. Odmah se javila Tončiju Huljiću i predložila mu Jelenu, jer je znala koliko njezina kći obožava Magazin.

"On je u to vrijeme imao papir s cijelom listom curica koje su htjele pjevati u Magazinu. Njemu se, kako mi je kasnije pričao, svidjelo moje ime i prezime pa je nazvao moju mamu. Ja sam se ranije snimala kako pjevam pjesme Ljiljane Nikolovske. Tonči je te kazetice i moje slike pokazao Zdenku Runjiću i njih dvojica su se složili da je to to", ispričala je Jelena.

Foto: Igor Soban/pixsell

S Magazinom je ostala čitavo desetljeće, a onda je odlučila krenuti u solo vode. Iako je vrijeme pokazalo da nije pogriješila donoseći ovu odluku, tad nije dobila baš puno podrške.

"Nakon 10 godina u Magazinu, budući da sam ja uvijek u životu voljela riskirati, odlučila sam napraviti korak. Nisam znala sam gdje idem, niti što me čeka, ali imala sam potrebu sebi nešto dokazati. Nikad se nisam bavila drugima, isključivo gledam sebe. Malo ljudi je u to vrijeme vjerovalo u mene, čak i oni s kojima sam se družila su mi govorili - 'šta ti je, zašto riskiraš'? Ali, kod mene odustajanje nikad nije bila opcija", ispričala je Jelena svojedobno u intervjuu za Cosmopolitan.

