MLADOM GLAZBENOM PARU U LJUBAVI CVJETAJU RUŽE: ‘Što smo dulje zajedno, to mi manje sve smeta’

‘Koliko god volim dijeliti svoj život na društvenim mrežama, ono najbolje ipak ostaje samo moje i to je poanta zdravog odnosa udvoje’, tvrdi Nika

Nika Turković imala je samo devet godina kad je predstavljala Hrvatsku na Dječjoj pjesmi Eurovizije i osvojila treće mjesto. Ova svestrana 24-godišnjakinja nedavno je objavila sing “U mraku” koji se pokazao kao pun pogodak. “Jako sam iznenađena rezultatom. Očekivala sam da će pjesma pogoditi svoju nišnu skupinu, da će neki postati i ostati fanovi te vrste glazbe i možda mene kao izvođača, no pokazalo se da je zahvatila mnogo širu masu te sam na tome beskrajno zahvalna”, rekla je Nika za Večernji list.

‘Eurosong mi je otvorio brojna vrata’

Iako se za sada ne vidi na Eurosongu, Nika tvrdi da je to bilo iskustvo za pamćenje koje joj je pružilo priliku da upozna mnogo talentiranih mladih pjevača. “S obzirom na to da me dječji Eurosong obilježio, mislim da se za sada ne bih vratila na još jedan Eurosong, haha. U ovom trenutku želim ići svojim putem, pametnim i pažljivim koracima, ali tko zna, možda se sve promijeni za koju godinu!

Mislim da je to bilo najveće životno iskustvo koje sam imala do tada. To je za devetogodišnje dijete stvarno velika stvar i nekako mi se čini da sam tada imala mnogo više hrabrosti. U Norveškoj mi je bilo prekrasno, upoznala sam toliko talentirane djece i ljudi iz svih dijelova svijeta i vratila bih se i ponovila to iskustvo samo da opet imam devet godina, haha. Stvarno mislim da mi se s tim iskustvom jako posrećilo u životu jer mi je na kraju krajeva otvorilo brojna vrata – čak i za ovaj povratak 15 godina kasnije”, objasnila je.

Sretno zaljubljena

Kad bi morala birati između pisanja pjesama i pjevanja Nika odmah odgovara da bi to bilo pisanje. “Mislim da u tom stvaralaštvu ima nešto mnogo veće od samog izvođenja. Trenutak kada stvoriš nešto svoje izaziva emocije u slušatelju, taj je trenutak baš poseban. Koliko god obožavam pjevati i koliko god vokal može donijeti emociju i preobraziti pjesmu, mislim da dobra pjesma izaziva emocije sama od sebe. Tako nešto želim imati priliku stvarati cijeli život”, rekla je.

Nika je u sretnoj vezi s pjevačem Matijom Cvekom, no iako je njihov odnos stalno pod povećalom javnosti, to ju, kako kaže, sve manje opterećuje. “Što smo dulje zajedno, to mi manje sve smeta. Normalno je da će drugi pokazivati interes za naš privatni život jer se oboje bavimo glazbom, na sceni smo i eksponirani. Također, sami smo odabrali privatni život staviti na društvene mreže i o tome otvoreno govoriti, tako da je to naša odgovornost. Ipak, sami biramo što i koliko objavljujemo, tako da je naš pravi privatni život i dalje privatan, što oboje i želimo. Vratila bih se na to da su društvene mreže kompletno naš izbor i naša odgovornost. Koliko god volim dijeliti svoj život na društvenim mrežama, ono najbolje ipak ostaje samo moje i to je poanta zdravog odnosa udvoje, ali i zdravog odnosa s društvenim mrežama”, zaključila je.