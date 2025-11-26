Mladi glumac završio kao beskućnik: Spava u prikolici i moli za pomoć
Mladi glumac progovorio o svojoj borbi
Mladi britanski glumac Jack Veal (18), poznat po ulozi u seriji „Loki“, gdje je glumio mlađu verziju glavnog lika kojeg inače glumi Tom Hiddleston (44), šokirao je javnost objavom da živi kao beskućnik. Svoj očajnički apel podijelio je na TikToku, otvoreno progovorivši o teškim okolnostima u kojima se nalazi.
Teška borba s mentalnim zdravljem
Jack Veal, koji je karijeru započeo još kao dijete, u videu je otkrio da trenutno živi u prikolici u Londonu, suočen s nesigurnim uvjetima i brojnim osobnim izazovima.
„Pozdrav, ja sam glumac, imam 17 godina i beskućnik sam. Nisam želio govoriti o onome što mi se dogodilo, ali mislim da je vrijeme da ispričam istinu“, rekao je.
Otkrio je i da se bori s mentalnim zdravljem te da ima dijagnoze autizma i ADHD-a, dok je u postupku testiranja za bipolarni poremećaj i psihozu. Dodao je da je u djetinjstvu bio zlostavljan, što je dodatno utjecalo na njegove emocionalne teškoće.
„Socijalne službe odbijaju mi pomoći, iako sam im objasnio kroz što prolazim. Očajan sam“, poručio je u videu.
Spavanje u razbijenoj prikolici i život na rubu
Glumac je opisao uvjete u kojima živi – prikolica s polomljenim prozorima, bez sigurnosti i osnovnih uvjeta za život. Rekao je i da do posla putuje dva sata, što mu dodatno otežava svakodnevicu.
„Spavao sam na ulici. Život je težak. Nemam više ništa. Treba mi pomoć“, rekao je dok je pokazivao unutrašnjost prikolice.
Njegova ispovijest brzo je postala viralna i privukla veliku pozornost javnosti.
Prva naznaka pomoći iz socijalnih službi
Ubrzo nakon objave, Jack je otkrio da ga je kontaktirala socijalna služba.
„Rekli su mi da žele razgovarati sa mnom i razmotriti smještaj u udomiteljskoj obitelji ili neku drugu vrstu podrške“, rekao je.
Rani uspjeh i put prema Hollywoodu
Jack Veal rođen je 2007. godine, a prvu je ulogu ostvario sa samo 10 godina u filmu „My Name Is Lenny“. Glumio je i u serijama „Tin Star“ te „The End of the F***ing World“. Najširoj publici postao je poznat kao mladi Loki u Marvelovoj hit-seriji „Loki“, dok mu je posljednja uloga bila u SF seriji „The Peripheral“ 2022. godine.
