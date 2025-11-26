Mladi glumac završio kao beskućnik: Spava u prikolici i moli za pomoć

Mladi britanski glumac Jack Veal (18), poznat po ulozi u seriji „Loki“, gdje je glumio mlađu verziju glavnog lika kojeg inače glumi Tom Hiddleston (44), šokirao je javnost objavom da živi kao beskućnik. Svoj očajnički apel podijelio je na TikToku, otvoreno progovorivši o teškim okolnostima u kojima se nalazi.

Foto: Marvel/planet/profimedia

Teška borba s mentalnim zdravljem

Jack Veal, koji je karijeru započeo još kao dijete, u videu je otkrio da trenutno živi u prikolici u Londonu, suočen s nesigurnim uvjetima i brojnim osobnim izazovima.

„Pozdrav, ja sam glumac, imam 17 godina i beskućnik sam. Nisam želio govoriti o onome što mi se dogodilo, ali mislim da je vrijeme da ispričam istinu“, rekao je.

Otkrio je i da se bori s mentalnim zdravljem te da ima dijagnoze autizma i ADHD-a, dok je u postupku testiranja za bipolarni poremećaj i psihozu. Dodao je da je u djetinjstvu bio zlostavljan, što je dodatno utjecalo na njegove emocionalne teškoće.

Foto: Image Capital Pictures/film Stills/profimedia

„Socijalne službe odbijaju mi pomoći, iako sam im objasnio kroz što prolazim. Očajan sam“, poručio je u videu.

Spavanje u razbijenoj prikolici i život na rubu

Glumac je opisao uvjete u kojima živi – prikolica s polomljenim prozorima, bez sigurnosti i osnovnih uvjeta za život. Rekao je i da do posla putuje dva sata, što mu dodatno otežava svakodnevicu.

„Spavao sam na ulici. Život je težak. Nemam više ništa. Treba mi pomoć“, rekao je dok je pokazivao unutrašnjost prikolice.

Njegova ispovijest brzo je postala viralna i privukla veliku pozornost javnosti.

Prva naznaka pomoći iz socijalnih službi

Ubrzo nakon objave, Jack je otkrio da ga je kontaktirala socijalna služba.

#homeless #british #marvel #tomhiddleston ♬ original sound - The Spotlight @itsthespotlight Marvel star Jack Veal, who starred alongside Tom Hiddleston in Loki, has revealed he is currently homeless as he issued a plea to his fans begging for help. The 17-year-old actor, known for his role as Kid Loki, has gone viral on TikTok, revealing that he's been living in a trailer in London. 'Hi. I'm a famous actor, I'm 17, and I'm homeless,' he said in Monday's video. 'I haven't mentioned much about what's been going on in my life, but I think it's time to reveal the truth.' During Monday's unfiltered TikTok, Veal discussed his mental health struggles and explained he has suffered abuse. 'I didn't have a very good upbringing. I struggle with mental health. I have autism, ADHD, and am being screened for bipolar and psychosis. 'I can't stay at my grandparents' because my granddad is terminally unwell. I have nowhere else to go, and I need help. 'Social services refuses to help me despite what I have told them. I am desperate.' #jackveal

„Rekli su mi da žele razgovarati sa mnom i razmotriti smještaj u udomiteljskoj obitelji ili neku drugu vrstu podrške“, rekao je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rani uspjeh i put prema Hollywoodu

Jack Veal rođen je 2007. godine, a prvu je ulogu ostvario sa samo 10 godina u filmu „My Name Is Lenny“. Glumio je i u serijama „Tin Star“ te „The End of the F***ing World“. Najširoj publici postao je poznat kao mladi Loki u Marvelovoj hit-seriji „Loki“, dok mu je posljednja uloga bila u SF seriji „The Peripheral“ 2022. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Plaća je 20 eura, a kila mesa 10. Kako Kubanci preživljavaju?