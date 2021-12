Mladi glazbenik Filip Rudan, kojeg pamtimo iz Supertalenta i showa The Voice Hrvatska sada je objavio sretne vijesti.

Nakon što je nastupio na Antena live Sessionu, zadnjem u nizu adventskih mini koncerata u organizaciji Antene Zagreb, očitovao se po pitanju glasina o zarukama koje kruže glazbenom scenom.

"Jesmo, da! Zaprosio sam je na našem mjestu gdje smo prvi put izašli van. Večer prije sam s mamom i frendicom trčao kupiti prsten. Došlo mi je i zaključio sam - 'She is the one!' Puno ljudi kaže da smo premladi, ali ne znam što to točno znači premlado", rekao je Rudan.

Govoreći o planovima u prosincu otkrio je i da će pjevati na dočeku Nove godine na Trgu bana Jelačića.

Podsjetimo, Filipa Rudana šira je javnost upoznala kao drugoplasiranog finalista treće sezone showa The Voice Hrvatska, a ove godine posebno je se istaknuo predstavivši se na Dori gdje je zabljesnuo s izvedbom debitantske pjesme "Blind“.

Svojim izvedbama talentirani je Filip privukao veliku pažnju kako regionalne tako i internacionalne publike te su snimke njegovih The Voice izvedbi do danas skupile gotovo 70 milijuna YouTube pregleda dok je već s debitantskim singlom "Blind“, zajedno s hrvatskom inačicom "Kad Me Svojim Nazvala“, uvjerljivo zauzeo svoju poziciju u HR TOP 40 najemitiranijih pjesama domaćeg etera.