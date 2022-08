Barcelonin branič Gerard Pique navodno ima novu djevojku i to 12 godina mlađu studenticu. Samo dva mjeseca od razlaza sa Shakirom, s kojom je bio u vezi 11 godina i dobio dvoje djece, Milana i Sashu, 35-godišnji Španjolac ljubi puno mlađu studenticu odnosa s javnošću.

Njihova veza još je tajna, no o njoj sve glasnije šuškaju tabloidi pa britanski The Sun piše kako je plavookog nogometaša 23-godišnjakinja potpuno zaludjela i to prije, no što je prekinuo s kolumbijskom pjevačicom.

Trude se zamesti joj trag

Shaikra i Pique razišli su se u lipnju, a Pique i Clara Chia Marti navodno se viđaju već mjesecima. "Gerard i Clara viđaju se mjesecima. Ona je studentica koja je radila za njega, organizirala evente. Nisu govorili o svojoj vezi, no svi oko njih znaju što se događa", izjavio je za The Sun izvor blizak akterima.

"Prijatelji su im pomogli da romansu zadrže u tajnosti, a pobrinuli su se i da obrišu sve Clarine fotografije s društvenih mreža. Neki od prijatelja misle da je njihova veza itekako ozbiljna", zaključuje izvor.

Pique je Claru upoznao dok je radila u njegovoj proodukcijskoj kući Kosmos. I dok je kolumbijska pjevačica bila od nogometaša starija deset godina, njegova nova djevojka mlađa je 12.

Shakiri je jako teško pao Piqueov odlazak, odnosno nevjera. Navodno ga je zatekla u krevetu sa starletom Suzy Cortez koja se kasnije oglasila o aferi s nogometašem i rekla kako joj je on prvi prišao.

"On je bio taj koji mi je direktno poslaoporuku. Jedini igrači Barce koji mi nikada ništa nisu poslali bili su Messi i Coutinho. Oni su sjajni muževi i poštuju svoje žene. Shakira ovo nije zaslužila. Zanimalo ga je kad se iz Brazila vraćam u Europu i uvijek me pitao za stražnjicu. Zanimalo ga je koliko mi je velika, a smetalo mu je što Messi dobiva toliko pažnje od mene", izjavila je svojedobno Cortz za El Diario NY.