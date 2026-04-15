Mlada kantautorica u strelovitom usponu: Pričali smo o ljubavi, glazbi i planovima za budućnost

Gabriela Zrilić, umjetničkog imena Selestia (24), mlada je hrvatska pjevačica i kantautorica koja nam je u ekskluzivnom intervjuu otkrila kako je započela svoj glazbeni put, što je inspirira, te kako balansira privatni život i stvaranje autentične glazbe. Od prvih koraka u Beogradu do nastupa i eksperimentiranja sa zvukom i vizualima, Selestia pokazuje da je spremna osvojiti publiku svojom strašću, energijom i kreativnošću.

Kako je uopće krenula Vaša glazbena priča? Sjećate li se trenutka kad ste shvatili da je to Vaš put?

Glazbom se želim baviti doslovno od kad znam za sebe. Prvo što sam htjela biti kad sam bila mala je princeza pa onda pjevačica i na tome je ostalo. No moja prava glazbena priča počinje 2021. u Beogradu. Preko Instagrama sam upoznala jednog producenta koji me pozvao u Beograd na tjedan dana da radimo glazbu. No, kako smo na prvu kliknuli kreativno, ostala sam u Bg-u 2 mjeseca, snimila nekoliko pjesama i nastupala na par evenata (čak i na splavu 😊). Tek sam se kasnije osamostalila u Zagrebu gdje mi je puno praktičnije i efikasnije raditi glazbu, ali se uvijek sjećam tog Bg perioda s toplinom u srcu.

Foto: JustShoot.

Znamo da je ime Selestia inspirirano Vašom omiljenom igračkom jednoroga iz djetinjstva — što ta priča govori o Vašoj kreativnoj i pomalo otkačenoj strani i kako biste se danas opisali u tri riječi?

Ime Selestia je odabrano kao omaž maloj meni koja je toliko htjela raditi glazbu. Kad sam bila mala moje dvije najistaknutije hiperfiksacije bile su to što želim biti pjevačica i što sam strastvena kolekcionarka My little ponyja pa mi je imalo smisla da se imenujem po svom najdražem. Osim toga, Selestia mi je zvučalo kul pa sam to odabrala kao ime. Što se tiče kreative i otkačenosti, to vjerojatno dolazi iz borbe protiv dosade i činjenice da mislim da ljudi puno stvari shvaćaju puno ozbiljnije nego što bi trebali. U tri riječi bi se opisala kao najtalentiranija na svijetu.

Nakon singlova „Lane Switching“, „Druga osoba“, „Droga koju volim“ i “Retrogradni Merkur“, sada stiže „Zvjezdana Prašina“. Što ova pjesma donosi novo u Vašem zvuku i priči?

Zvjezdana Prašina je jedna kompletno nova priča. Ovo je prva pjesma u kojoj se ne fokusiram na ljubav ili nekog dečka koji mi se sviđa, kao inače. U ovoj pjesmi govorim o sebi i svojim razmišljanjima. Jako sam ponosna na cijelu pjesmu i vibru koju donosi, a pogotovo na tekst pjesme. Mislim da sam se na jako zanimljiv način zaigrala s melodijama i kreativno izrazila neke svoje životne filozofije. Veselim se i sljedećoj pjesmi “Preboli” koju trenutno pripremam 😉.

Vaš glazbeni ukus ide od housea do R&B-a — tko su Vaši najveći uzori i izvođači koji Vas najviše inspiriraju?

The Weeknd i Beyonce su me odgojili, to su mama i tata, a što se tiče mog sadašnjeg glazbenog ukusa, jako volim Artemasa, Adelu, Doju Cat, Tinashe i Fred againa. Od balkanskih izvođača sam još od kraja osnovne jako voljela Senidu. Jako volim i puno underground izvođača, moram pod hitno napraviti playlistu sa svima njima.

Vaša glazbena priča već se lijepo razvija — kako danas gledate na svoj idealni karijerni put?

Moj idealni karijerni put bio bi da sam nakon prve pjesme napunila tri Arene i onda kupila stan i vikendicu. Budući da to nije put koji je izabrao mene, trudim se ne gubiti fokus, uživati u procesu i samo stvarati.

Gdje želite da Selestia bude za nekoliko godina?

Primarno se nadam da ću biti zadovoljna i u miru. Želim pronaći svoju publiku i pjevati s njima i napraviti im show. Želim se zabavljati na pozornici te uz ples i ludilo ponuditi i emotivnu dubinu i konekciju. Bilo bi mi odlično i da zaradim milijun eura, budem na naslovnicama svih magazina ikad i da svima iskačem iz frižidera. Vidjet ćemo...

Osim pjevanja, čime se još bavite i što Vas kreativno najviše ispunjava izvan studija?

Završavam faks, jedva čekam da taj dio života finaliziram. Volim svakih tu i tamo otići u teretanu, u zadnje vrijeme sam počela više snimati za TikTok, eksperimentirati sa šminkom. Volim druženja doma, pozovem si nekoliko ljudi na druženje i onda satima pričamo i slušamo glazbu. Ako sam u baš dobrom raspoloženju onda volim otići plivati na bazen, a ako sam u fancy raspoloženju obožavam ići na masaže ili u saunu. Trenutno najviše gledam YouTube videe, ali volim bacit oko na Gospodina Savršenog.

Studirate i novinarstvo — koliko Vam ta druga strana medija pomaže da bolje razumijete glazbenu industriju?

Puno mi pomaže, bolje shvaćam mentalitet nekog novinara ako nešto snimamo ili imamo intervju, a imam i više razumijevanja za njih. Također, drago mi je da sam upoznala toliko dragih novinara, bilo to preko glazbe, posla ili faksa.

U svojim pjesmama djelujete vrlo emotivno i autentično — koliko Selestije zapravo ima u privatnoj Gabrieli?

Mislim da su Selestia i Gabriela poprilično slične. Rekla bih da je Selestia malo dramatičnija i ekstravagantnija, ali Gabriela također ima svoje trenutke.. Mentalno si ne stvaram neku razliku između te dvije strane sebe, jedina razlika bi bila to što je Selestia uvijek sređena, a Gabriela uživa u dobroj trenirci.

Privatno ste zaljubljeni — koliko Vam ljubav trenutno boji svakodnevicu i ulazi li u Vašu glazbu?

Uvijek sam zaljubljena, to je kletva koju ne mogu izbjeći. Ljubav je do nedavno bila glavni pokretač svih mojih pjesama, imala sam problema s tim da kad bi bila sretna u ljubavi ne bih imala o čemu pisati i ne bih bila toliko inspirirana da pišem. Dosadilo mi je ovisiti o svojim toksičnim situacijama za inspiraciju pa sam se u zadnje vrijeme uhvatila nekih drugih tema.

