JE LI PRETJERALA? /

Svi gledali u nju: Mlada glumica zasjala u provokativnoj haljini, prorez morala prekriti rukom

Svi gledali u nju: Mlada glumica zasjala u provokativnoj haljini, prorez morala prekriti rukom
×
Foto: Chelsea Lauren For Instyle/shutterstock Editorial/profimedia

Glumica je oduševila elegantnim, ali hrabrim izdanjem

24.10.2025.
21:21
Hot.hr
Chelsea Lauren For Instyle/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glumica Jenna Ortega (23) privukla je sve poglede na dodjeli nagrada InStyle Imagemaker Awards održanoj u luksuznoj vili u Bel Airu, u Los Angelesu. Zvijezda popularne serije "Wednesday" pojavila se u društvu svog stilista Enriquea Melendeza.

Svi gledali u nju: Mlada glumica zasjala u provokativnoj haljini, prorez morala prekriti rukom
Foto: Chelsea Lauren For Instyle/shutterstock Editorial/profimedia

Za ovu priliku Jenna je odabrala dugu, prozirnu haljinu u nježno ružičastoj nijansi, izrađenu od čipke s cvjetnim uzorkom i dramatičnim prorezom do struka. 

Svi gledali u nju: Mlada glumica zasjala u provokativnoj haljini, prorez morala prekriti rukom
Foto: Chelsea Lauren For Instyle/shutterstock Editorial/profimedia

Svoj je outfit upotpunila svjetlucavim platformama i elegantnim zlatnim nakitom, dok je kosu nosila spuštenu i ravnu.

Svi gledali u nju: Mlada glumica zasjala u provokativnoj haljini, prorez morala prekriti rukom
Foto: Monica Schipper/getty Images/profimedia

Šminka je bila minimalistička s naglaskom na izražene oči i mat ruž u prirodnoj nijansi. 

POGLEDAJTE VIDEO: AI glumica napravila paniku u Hollywoodu, donosimo reakciju iz Hrvatske: 'To je kontra čovjeka'

Jenna OrtegaGlumicaHaljina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JE LI PRETJERALA? /
Svi gledali u nju: Mlada glumica zasjala u provokativnoj haljini, prorez morala prekriti rukom