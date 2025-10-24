Svi gledali u nju: Mlada glumica zasjala u provokativnoj haljini, prorez morala prekriti rukom

Glumica Jenna Ortega (23) privukla je sve poglede na dodjeli nagrada InStyle Imagemaker Awards održanoj u luksuznoj vili u Bel Airu, u Los Angelesu. Zvijezda popularne serije "Wednesday" pojavila se u društvu svog stilista Enriquea Melendeza.

Foto: Chelsea Lauren For Instyle/shutterstock Editorial/profimedia

Za ovu priliku Jenna je odabrala dugu, prozirnu haljinu u nježno ružičastoj nijansi, izrađenu od čipke s cvjetnim uzorkom i dramatičnim prorezom do struka.

Foto: Chelsea Lauren For Instyle/shutterstock Editorial/profimedia

Svoj je outfit upotpunila svjetlucavim platformama i elegantnim zlatnim nakitom, dok je kosu nosila spuštenu i ravnu.

Foto: Monica Schipper/getty Images/profimedia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Šminka je bila minimalistička s naglaskom na izražene oči i mat ruž u prirodnoj nijansi.

POGLEDAJTE VIDEO: AI glumica napravila paniku u Hollywoodu, donosimo reakciju iz Hrvatske: 'To je kontra čovjeka'