Svi gledali u nju: Mlada glumica zasjala u provokativnoj haljini, prorez morala prekriti rukom
Glumica je oduševila elegantnim, ali hrabrim izdanjem
Glumica Jenna Ortega (23) privukla je sve poglede na dodjeli nagrada InStyle Imagemaker Awards održanoj u luksuznoj vili u Bel Airu, u Los Angelesu. Zvijezda popularne serije "Wednesday" pojavila se u društvu svog stilista Enriquea Melendeza.
Za ovu priliku Jenna je odabrala dugu, prozirnu haljinu u nježno ružičastoj nijansi, izrađenu od čipke s cvjetnim uzorkom i dramatičnim prorezom do struka.
Svoj je outfit upotpunila svjetlucavim platformama i elegantnim zlatnim nakitom, dok je kosu nosila spuštenu i ravnu.
Šminka je bila minimalistička s naglaskom na izražene oči i mat ruž u prirodnoj nijansi.
