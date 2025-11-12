FREEMAIL
JAVILA JOJ SE OBOŽAVATELJICA /

Miss Universe Hrvatske zatečena zbog nedavne situacije: 'Jesam li ja upravo ušla u povijest?'

Miss Universe Hrvatske zatečena zbog nedavne situacije: 'Jesam li ja upravo ušla u povijest?'
Foto: Instagram/Laura Gnjatović

Laura je na Instagramu podijelila objavu pratiteljice koja je sudjelovala na kvizu znanja. Evo o čemu je riječ

12.11.2025.
14:09
Hot.hr
Instagram/Laura Gnjatović
Predstavnica Hrvatske na ovogodišnjem izboru za Miss Universe, Zadranka Laura Gnjatović (23) iznenadila se kada je otkrila da se pitanje o njoj nalazi u kvizu. Na Instagramu je podijelila objavu pratiteljice koja je sudjelovala na kvizu znanja i naišla na pitanje: ''Ne znam pratite li Miss Universe, ali za sve vas koji ste popratili, zanima me, kojim se sportom bavi naša predstavnica?''

''Bila sam na kvizu. I onda... Bam! Laura je iskočila kao pitanje. Službeno si dio kvizova!”, napisala je pratiteljica, a Laura je reagirala na sljedeći način: 

''O, Bože, jesam li ja upravo ušla u kulturnu povijest?''

Miss Universe Hrvatske zatečena zbog nedavne situacije: 'Jesam li ja upravo ušla u povijest?'
Foto: Instagram/Laura Gnjatović

Hrvatska dugo nije imala predstavnicu koja je privukla toliku pozornost kao Laura. Na svjetskom izboru koji se održava u Tajlandu, svrstava se među glavne favoritkinje uz Miss Filipina i Miss Kolumbije, prema specijaliziranoj stranici Missosology.

Tko je Laura Gnjatović?

Laura Gnjatović rođena je u Zadru, a živi u Dubrovniku, gdje studira sestrinstvo i radi u privatnoj poliklinici. Profesionalno igra odbojku za ŽOK Dubrovnik, a govori engleski, talijanski i španjolski jezik. Visoka je 191 centimetar.

Osim sporta i posla u slobodno vrijeme svira gitaru, slika i uživa u prirodi sa svojim kućnim ljubimcima. U travnju je u zagrebačkoj Esplanadi osvojila titulu Miss Universe Hrvatske 2025., a ubrzo nakon toga i objavila zaruke s dugogodišnjim dečkom Filipom Vujčićem, košarkašem.

''Ovo je godina velikih promjena i izazova'', rekla je tada Laura. 

najčitanije
