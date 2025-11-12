Miss Izraela osramotila se na izboru za Miss Universe: Palestinki uputila neprijateljski pogled?

Natjecanje za Miss Universe ponovno trese kontroverza. Nakon što je vijest da Srbiju na prestižnom izboru ljepote predstavlja natjecateljica mongolskog podrijetla izazvala lavinu reakcija, u središtu pozornosti sada su se našle predstavnice Izraela i Palestine.

Naime, izraelska misica Melanie Shiraz izazvala je žestoke reakcije javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavljen videozapis sa scene Miss Universea. Na snimci se vidi trenutak kada Melani na pozornici ugleda palestinsku predstavnicu Nadine Ayoub – a njezin izraz lica i pogled koji joj je uputila mnogi su protumačili kao otvoreni znak neprijateljstva.

"Ponaša se kao u ratu"

Komentari ispod videa ubrzo su eksplodirali. "Progutala ju je pogledom", "Kakva mržnja" i "Izgledala je kao da je na bojištu" – samo su neki od tisuća komentara koji su preplavili platforme poput X-a i Instagrama.

Dio korisnika društvenih mreža optužio je Miss Izraela da je djelovala "ljubomorno" i "nervozno" što se nalazi odmah iza Miss Palestine, dok su drugi sarkastično komentirali kako se Melani "ponašala kao da je u ratu" te da joj je "pobjeda obećana prije 3.000 godina".

