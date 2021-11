Popularni glumac i voditelj Enis Bešlagić, kojeg gledatelji RTL-a mogu gledati u humorističnoj seriji "Blago nama" osvojio je srca mnogih svojoj karizmom, humorom i talentom. Jedna je od omiljenih javnih ličnosti, kako u Hrvatskoj, tako i u regiji. On je dobitnik brojnih nagrada, porijeklom je iz Tešnja u Bosni i Hercegovini, a diplomu glumca stekao je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Nova, druga sezona popularne serije "Blago nama" kreće u ponedjeljak u 20,15 sati, a tim smo povodom razgovarali s Bešlagićem.

NET.HR: Kako vam je bilo na snimanju druge sezone serije "Blago nama"?

Enis: Snimanje je proteklo odlično. Znamo karaktere, znamo što igramo, lakše se dolazi do nekih glumačkih rješenja. Pisci su vidjeli kako su naši karakteri zaživjeli na ekranu pa su mogli stvoriti još neke bolje situacije. Baš se radujem što ćemo gledati drugu sezonu s još zanimljivijim ulogama i zapletima.

NET.HR: Imate li neku najdražu epizodu ili scenu?

Enis: Što se tiče scena, nekako su mi najdraže one s Hristinom Popović i malim Ninom Lehkijem u kojima imamo taj odnos otac-majka-sin. One su mi najzanimljivije za igrati valjda zato što su mi i najbliže.

NET.HR: Možete li nam ispričati neku angedotu sa seta?

Enis: A moram priznati da mi svoje anegdote uglavnom ''iskaljujemo'' na mladom glumcu koji igra našeg sina, Ninu Lehkiju, zato što je tek zagrizao i ušao u svijet glume, a s nama se mora prilagoditi jednoj humorističnoj seriji. S njim se najviše zezamo, a on je već navikao na nas jadan, onako pristojan i fin.

NET.HR: Jeste li privatno slični liku kojeg glumite?

Enis: Nisam ja privatno sličan liku, nego je lik privatno meni sličan (smijeh). Osim našeg fizičkog izgleda, možemo reći da ima sličnosti i što se tiče karaktera, primjerice ja također poput Jadranka nekad pitam svoju djecu zašto nisu učili prije pa da sad možemo zajedno igrati igrice, a ne da kad ja dođem doma, oni onda moraju učiti. Ali generalno, ja sam veći radnik od Jadranka, a Jadranko i nije baš toliki neradnik, jednostavno nema sreće.

NET.HR: Što najviše volite na liku Jadranku kojeg glumite, a što najmanje?

Enis: Prihvaćam lik onakav kakav on jest, uvijek mu dam dio sebe, on meni popuni dio sebe i napravimo tu simbiozu koja ispadne tako kako je ispala. Lik Jadranka zvanog J.J. će se sigurno pamtiti kao i neke druge dosadašnje moje uloge jer on je nekako šaren, nije jednoličan. On daje i emotivnu stranu, i duhovit je, i zabavan, nespretan, šeprtljav – sve ono što treba da bi se napravila jedna dobra komedija.

NET.HR: Koji vam je najdraži lik u seriji?

Enis: Meni je moj lik najdraži jer ga možete zamisliti i u politici, i u ''švercu'', i u kući – u svim situacijama.

NET.HR: Što vas je privuklo projektu, seriji "Blago nama"?

Enis: Pa prvo te uvijek privuče ekipa, ne znaš odmah kakav će tekst izaći i kakva serija. Najbitnije je okupiti dobru ekipu jer kad to imate, napravili ste osamdeset posto posla.

NET.HR: Kakvi su dugoročni efekti koronakrize na glumce, slobodne umjetnike?

Enis: Što se tiče korone, ona je učinila svoje. Mi smo dvije godine radili pod mjerama koje su nam ponekad ograničavale i odnos, i igru i termine snimanja… Ali s druge strane, ona napravi problem svima koji imaju dodir s publikom, bilo kojoj vrsti izvođača. I pogotovo pate ovi naši poslovi u kojima moramo raditi jedni s drugima, ne možemo mi raditi od kuće. A što se tiče slobodnih umjetnika, ne znam koliko na njih ostavlja traga, ja jesam taj, ali može se uvijek nešto naći i raditi. Napravilo je neki reset, ali mislim da je on bio i neophodan.

NET.HR: Jedan ste od najpopularnijih bosanskih glumaca u Hrvatskoj. Kako slava utječe na vas?

Enis: Nisam se nikad bavio popularnosti na taj način da se mjerim s nekim. Ovo su moji prostori na kojima igram, živim i radim.

NET.HR: S obzirom na većinu uloga, ljudi sigurno očekuju da ste uvijek šaljivi. Koliko vam je to naporno?

Enis: Nije naporno biti šaljiv. Mislim da je duhovitost dar od Boga. Naporno je kad su ljudi naporni. Meni biti pozitivan nije teško, samo, nažalost, u moru negative, loših ljudi, komentara, zavidnih, punih mržnje – to je naporno. A biti pozitivan u ovom svijetu ludosti je privilegija.

NET.HR: Djelujete uvijek dobro raspoloženi - što vas može rastužiti, a što razljutiti?

Enis: Većinom jesam dobro raspoložen, a kad nisam, to loše raspoloženje ostavim kod kuće, ne izlazim s njim. Ali i kad sam neraspoložen znam to vrlo dobro pokazati, mogu to osjetiti ponekad i ljudi koji rade sa mnom, no trudim se nekako što manje pokazivati tu vrstu emocije.

NET.HR: Što radite kada ne radite?

Enis: Uglavnom odmaram… To mi je najbolji odmor, provesti cijeli dan praktički u pidžami i ne izlaziti nikamo. Ali većinom čovjek uvijek ima nešto što može raditi, uvijek ima posla. Tko hoće – ima posla.

NET.HR: Jeste li ikada imali želju snimati u Hollywoodu?

Enis: Mislim da je za mene Hollywood ovaj Balkan, to je ispunjenje mojih dječačkih snova i dalje mi ne treba.