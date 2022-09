Novinarka Mirjana Rakić, stručnjakinja za protokol i bivša šefica protokola PRH Tina Tödtling te stručnjak za sigurnost Mate Laušić gostovali su u Izvanrednim vijestima RTL-a.

Dok su gledali posljednji ispraćaj kraljice, dotaknuli su se i teme ljubavi i vjernosti princa Philipa i kraljice Elizabete.

"Ona je nakon smrti princa Philipa rekla da joj je on bio vječita podrška i olonac u životu. Bila je to ljubav na prvi pogled. Upoznala ga je s osam godina i bila s njim do kraja života", komentirala je i Rakić.

Charlesa III. upoznala je Rakić tijekom njegova dolaska u Hrvatsku. Tada je predsjednica Republike Hrvatske bila Kolinda Grabar Kitarović. Komentirala je njegovu rastrošnost.

"On je bio u službenom posjetu 2016. godine, u ožujku. Tada je na putovanja dolazio umjesto svoje majke. Ono što razlikuje kraljevski posjet i posjet nekog drugog službenika jest taj ceremonijalni karakter. Šalje se poruka, ali ne donose se konkretne odluke", govori Rakić.

Na tadašnju večeru ipak nije stigao aktualni predsjednik Zoran Milanović.

"Pilikom kraljevskih posjeta nije bilo klasičnog predstavljanja. Tada su se upoznavali tematski. Charles nije imao previše emocija, kod njega je to sve išlo kao po traci, po dogovoru", zaključila je.