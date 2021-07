HRT-ovoj novinarki Mirjani Posavec pozlilo je tijekom sinoćnjeg središnjeg Dnevnika dok je intervjuirala Igora Peternela iz Domovinskog pokreta u vezi iznenadne ostavke predsjednika stranke Miroslava Škore.

U jednom trenutku je izgubila ravnotežu, počela se ljuljati, a potom je pala, nakon čega je prekinuto njeno javljanje uživo.

Voditelj Dnevnika Đurica Drobac na kraju emisije potvrdio je da je sve u redu s njegovom kolegicom, a Posavec je danas za Večernji.hr otkrila što se dogodilo.

"Baš sam se našalila s kolegicom da je Škoro mogao i koji sat ranije dati ostavku. Dobila sam zadatak da istražim što se dogodilo i otišla sam u Domovinski pokret. Priznajem da sam pila malo manje tekućine i kad sam došla tamo, bilo je jako vruće, premda su bili susretljivi i upalili klimu. No, uz masku i vrućinu i bez vode, pao mi je tlak i nakratko mi je pozlilo. Nakon što sam postavila drugo pitanje osjetila sam slabost i pomislila sam kako ću postaviti još jedno i onda završiti javljanje. Međutim, krenulo je rapidno tako da sam samo izgubila tlo pod nogama i samo me zanijelo", izjavila je novinarka i dodala da joj je prvi u pomoć priskočio tonski snimatelj Tomislav Radić.

Žali što je zabrinula obitelj i prijatelje

U nastavku je otkrila da je hitna pomoć ustanovila da joj je tlak bio nizak.

"Nisam pala u nesvijest, samo sam damski sjela na pod. Rekla sam im da ne treba zvati hitnu, da ću brzo doći sebi. Razumijem i Peternela, čovjeka je isto to šokiralo. Vjerujem da je vidio čudne izraze na mom licu za koje nije znao jesam li nezadovoljna odgovorima ili je nešto drugo u pitanju. Hitna pomoć je stigla i sve je bilo u redu, osim što mi je tlak bio nizak", rekla je Posavec za Večernji.hr.

Na društvenim mrežama ubrzo su počele kolati glasine kako joj je pozlilo od cijepljenja, no ona ističe da ju takvi komentari ne zanimaju.

Dan nakon nezgode Mirjana se osjeća odlično i radi na novim prilozima.

"Ljudi ponekad zaborave da je sve to uživo i da se takve stvari mogu dogoditi u programu. Najbitnije je da sam brzo došla sebi. Užasno mi je žao što sam prvo zabrinula svoju obitelj i sve koji me znaju, ali sam i iznenađena odjekom. Imam sina Jakova i kćer Ivu koji imaju 14 i 11 godina i koji su me odmah zvali. Kći je i zaplakala jer je vidjela mamu kako pada. No, suprug Robert ju je brzo umirio", zaključila je novinarka.