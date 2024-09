Mirjana Mikulec otkriva savjete za kupnju i uređenje doma: 'Isplati se ulagati'

Poznata dizajnerica interijera Mirjana Mikulec već dugi niz godina uspješno vodi svoj posao, osvajajući publiku s izvrsnim savjetima i trikovima za uređenje doma. No, Mikulec nije samo stručnjakinja za interijer. Nedavno se okušala i u svijetu nekretnina, a kakvo je trenutno stanje tržišta nekretnina u Hrvatskoj te kakav je njen vlastiti dom i kako ga uređuje, otkrila je za Net.hr.

Jesen je pred vratima. Utječu li sezonske promjene na stil uređenja interijera?

Sezonske promjene ne utječu u potpunosti na stil uređenja interijera, ali svaka sezona donosi nove trendove, a kada krene hladnije vrijeme automatski imamo potrebu odabrati toplije komade dekoracija. Neki od tih trendova ostanu popularni, dok su drugi prolazni. Na primjer, već nekoliko sezona svjedočimo povratku namještaja s oblim linijama, povratku drva u interijere, što je dovelo i do nove popularnosti retro stila. Obojeno staklo i tamniji tonovi također su značajke koje trenutno dominiraju u dizajnu interijera.

Foto: Ivan Črepić

Naš savjet klijentima u studiju je da se drže bezvremenskih elemenata za veće komade namještaja, kao i za podne i zidne obloge. Ovi ključni dijelovi interijera trebali bi biti dugoročna investicija. S druge strane, manji komadi namještaja, dekoracije i boje zidova mogu se lako prilagođavati aktualnim trendovima, čineći prostor svježim i u skladu sa sezonskim promjenama bez potrebe za većim zahvatima.

Je li jesen razdoblje kada ljudi više ulažu u preuređenje doma?

Definitivno! Jesen često doživljavamo kao novi početak. Nakon sporijeg ljetnog tempa (da, čak i meni godi), svi smo spremni za nove projekte i izazove.

Upravo tada završavamo, ali i započinjemo najviše projekata, a kreće nam i nova sezona InDizajna kao i sajam interijera koji ove godine okuplja više od 80 izlagača. Bilo da planirate veliko preuređenje ili želite unijeti samo nekoliko sezonskih detalja u dom, jesen je idealno vrijeme za to, zar ne?

Kako izgleda vaš dom? Koje boje prevladavaju?

U uredu me zezaju da sam predvidljiva jer uvijek biram svjetlije neutralne boje i tople materijale (jako volim boucle) koji daje toplinu prostoru, ali to su bezvremenski komadi u domu i laki su za kombiniranje s raznim detaljima koje ja obožavam jer baš oni daju pečat vlasnika domu. Rekla bih da je moj dom suvremena eklektika.

Kako izgleda vaša omiljena prostorija u domu?

Dnevni boravak! Tu sve počinje i završava, bilo da je prva jutarnja kava, online sastanak ili druženje s obitelji nakon radnog dana. Naravno, prevladavaju neutralne boje, kombinacija svijetlih i tamnih tonova s puno detalja i moj omiljeni dio doma; velika zidna polica ispunjena mojim omiljenim detaljima i obiteljskim fotografijama i uspomenama.

Foto: Darko Mihalić

Imate li vi glavnu riječ o uređenju interijera u vašem domu ili suprug? Imate li sličan ukus?

Ja, naravno, a on nema druge nego složiti se! Šalim se, no ipak sam ja ta koji donosi prijedloge i ideje s obzirom na moje zanimanje, a zajedno nađemo najbolje rješenje.

Bavite se i prodajom nekretnina. Kako trenutačna ekonomska situacija utječe na tržište nekretnina u Hrvatskoj? Primjećujete li veće promjene u potražnji?

Ulazak u svijet nekretnina bio je neki prirodan korak nakon toliko godina rada u svijetu interijera. Uvijek sam imala upite vezane uz kupnju stanova koje uređujemo, spajala bi investitore i klijente, a onda se rodila ideja o agenciji za nekretnine i mogu vam reći da baš uživam u tome jer u Hrvatskoj je potražnja u nekoj konstanti; dobre nekretnine uvijek su tražene. Periodično se tržište uspori, ali to je normalno. U velikim gradovima uglavnom se traže stanovi manje kvadrature, no potražnja za luksuznim nekretninama uvijek je na istom nivou. Hrvatska je odlična destinacija za odmor, ali i život, a domaći i strani investitori to su prepoznali. Zagreb, Istra i Dalmacija najtraženije su regije, no sve više vidimo da mlađi klijenti biraju nekretnine u blizini velikih gradova; cijena je nešto niža, a život van gradske vreve više im odgovara.

Foto: Ivan Črepić

Što biste preporučili ljudima koji prvi put kupuju nekretninu? Na što posebno trebaju paziti?

Nakon definiranja budžeta i želja, najvažniji je odabir agencije. Mi imamo individualan pristup prema svakom klijentu; vodimo ih kroz cijeli proces kupnje nekretnine koji je sam po sebi zahtjevan, stresan i dugotrajan, a tu smo za njih i prilikom renovacije i uređenja nove nekretnine jer se agencija po tome ističe; jedni smo od rijetkih koji nude i dizajn interijera. Osim dizajna interijera mi radimo i kompletno opremanje interijera i eksterijera, do najmanjih sitnica i detalja. To je tzv. ključ u ruke, a na klijentu je samo da ponese svoje osobe stvari. Iako, i to možemo organizirati. Cijeli taj proces značajno je lakši kada imate stručnjake koji su vam podrška u tom vrlo stresnom razdoblju.

Koliko danas uređenje interijera utječe na prodajnu cijenu nekretnine? Je li ulaganje u uređenje isplativo?

Naravno da neki faktori više utječu na cijenu poput lokacije i površine stana, no interijer je također visoko na ljestvici onog što utječe na cijenu nekretnine. On ruši ili diže cijenu nekretnine, tako da je u svakom slučaju isplativo ulagati u interijer.

