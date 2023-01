Jedna od najpoznatijih hrvatskih novinarki Mirjana Hrga na svom Facebook profilu često komentira aktualne i jako popularne teme, a ovog puta se osvrnula na poskupljenje kave u kafićima otkako je u Hrvatskoj uveden euro.

"Strašna drama jer je kava u kafićima skuplja. Neka si kupe 'kockicu' i piju doma. Nevjerojatno s kakvim nas promašenim primjerima dave…", napisala je Mirjana na Facebooku.

Žustra rasprava

U komentarima joj se javio njezin bivši kolega s HRT-a Ilija Jandrić s kojim je i zbog svojih ranijih statusa raspravljala.

"Pa gle, ako premijer prije dvije godine kaže da će kava nakon uvođenja eura neznatno poskupjeti 'za 2 lipe', a poskupi za kunu i 30 lipa, to jest tema jer je pogriješio. Kava u kafiću koju sam do neki dan plaćao 10 kuna (1,33 euro), sad je 1,50 euro (11,30 kn). To je 11 posto više. Mogao je zaokružiti na manje da je poštivao pravila na 1,30 eura, mogao je i na 1,35 kuna hajde ok, ali on nije ni na 1,40 nego baš na 1,50 kuna… To je krađa", napisao je Jandrić.

"Dragi prijatelju, ako osjećaš na budžetu tih 1,30 kuna onda ostani doma i pij kavu. Tko te tjera u kafić. To nije egzistencijalna potreba i zato je primjer promašeno opterećujući za javnost", odgovorila mu je Hrga.

Jedna pratiteljica je komentirala i kako postoji dobar primjer ugostitelja u Splitu koji je zaokružio cijenu kave na manji iznos.

Inače, Jandrić je u studenome prošle godine komentirao također komentirao Mirjanin status.

"Kakva igranka s Poljskom. Europa nikad nije bila impotentnija. U svakom smislu. Pamtit ćemo tu 2011. kao početak nevjerojatne svinjarije na nekoliko kobnih razina za staru damu. Generacije će raščišćavati taj nered. I uloge", napisala je bivša novinarka.

"Što je bilo 2011. godine?", upitao ju je Ilija. Hrga ga je vrlo rado uvukla u polemiku replicirajući mu sljedeće: "A što nije, ti bi kao novinar trebao znati?!"

Nakon što mu je opširno objasnila na koji je događaj iz 2011. ciljala, Jandrić joj je odgovorio kako mu je sada sve jasnije te da "ne voli čitati između redova". No, Hrga mu je opet spustila: "Što se tu ima pogađati? Pogađaju oni koji su to prespavali."