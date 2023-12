Mirela Holy, bivša ministrica zaštite okoliša i prirode, danas slavi 52. rođendan.

Mirela je rođena 15. prosinca 1971. u Zagrebu. Ondje je završila osnovnu školu, kao i srednju, 'Školu primijenjene umjetnosti i dizajna'. Završila je Filozofski fakultet u Zagrebu i doktorirala na području humanističkih znanosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Holy je uplovila u političke vode 1998. godine kada se učlanila u Socijaldemokratsku partiju Hrvatske. Prvi je put za zastupnicu u Hrvatskom saboru izabrana na šestim parlamentarnim izborima 2007. godine. Postala je ministrica zaštite okoliša i prirode 23. prosinca 2011. godine, a osnivačica je osnivačica stranke Održivi razvoj Hrvatske – ORaH.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

'Studentima sam bila neobična'

U studentskim danima je uvijek bila vrlo odgovorna i disciplinirana, a našla je vremena i za druženja i izlaske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mnogim studentima, a i profesorima, sam bila neobična, kao neki alien, jer je moj odjevni stil tada bio daleko radikalniji no danas. Naime, nosila sam visoka pokrivala za glavu, plašteve i dugačke, neobične haljine pa sam izazivala sablazan i vrlo negativne komentare. Jedno vrijeme sam imala i pola obrijane glave, a otraga dugačku kosu u pletenici. Brijala sam na zen i asketizam i odlično se zabavljala", ispričala je ranije za RTL.hr.

Istaknula je kako nakon završenog studija nije mogla pronaći posao, no to ju nije obeshrabrilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izuzetno sam introvertirana osoba, a naše je društvo krojeno po modelu ekstroverta. Introverti se često percipiraju kao neambiciozni, sramežljivi, pa i slabi. To je potpuno pogrešna percepcija, no poslodavci su skloni donositi mišljenje o kandidatima na temelju predrasuda i stereotipiziranog prvog dojma. No, nisam sjedila skršenih ruku i žalila samu sebe, već sam radila mnoge honorarne poslove, posebice u medijima pa sam stekla iskustvo i očvrsnula. Moj moto je: ono što te ne uništi, ojača te, pa sam na temelju tih iskustva, paradoksalno, ojačala samopouzdanje", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nosi perike i neobične outfite

Mirelu paparazzi često znaju 'uloviti' na zagrebačkoj špici, uvijek dotjeranu i sređenu od glave do pete. Poznata je po neobičnim modnim kombinacijama, a otkrila je i da nema modnog uzora.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

"Nemam uzora, a moj stil se pripitomio u odnosu na studentske dane. Kao introvertirana osoba izuzetno sam osjetljiva pa mi je odjeća oklop koji me štiti od vanjskog svijeta. Draže mi je da se ljudi bave mojim izgledom i odjećom, no mojom osobnošću", ispričala je ranije za RTL.

Holy je otvoreno priznala da stalno nosi perike kako bi imala uredniju kosu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Razlog tome je što mi je kosa tanka i masna i onda bih je morala prati svaki dan kako bih imala urednu i pristojnu frizuru. Meni se to ne da", priznala je za Story.

Ljubav cvate

Što se ljubavi tiče, Mirela je u ljubavnoj vezi više od 20 godina. Radi se o fotografu Siniši Bužanu (53), a političarka je u njemu pronašla sve što je tražila.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Od 1997. godine je u stalnoj vezi s fotografom Sinišom Bužanom kojeg je upoznala u zagrebačkom klubu Lapidarij.

Svoju vezu ne planiraju okruniti brakom, jer kako je Mirela ranije govorila, sasvim je sretna u vezi i ne želi ni brak ni djecu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U ovakvoj sam vezi zato što sam u njoj zadovoljna, ona me ne ograničava i ne sputava, već upravo suprotno, daje mi prostor slobode uz istodobnu podršku. Siniša je moj partner koji otvoreno, bez jalove kritike, upozorava na moje pogreške bez ambicije da me mijenja. To mi je izuzetno važno jer ne bih mogla biti u vezi s osobom koja bi me pokušavala promijeniti, odrediti mi okvire i pravila, gospodariti mi. Najvažniji mi je u životu upravo osjećaj slobode, mogućnost da budem ono što jesam", ispričala je ranije za Večernji list.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Mirela Holy o samitu u Glasgowu: 'Ukoliko ne iskoristimo ovu konferenciju, čovječanstvo neće imati budućnost'