Tko je Miloš Biković? Vjerojatno najtraženiji mladi srpski glumac nove generacije, glavna zvijezda hit-filma jednako popularne TV serije „Južni vetar“. Kao i još nekoliko srpskih glumaca koji su ostvarili glumački uspjeh izvan okvira regije, Miloš je već u ranoj fazi karijere dobio priliku raditi s cijenjenim ruskim filmašima i ubrzo je postigao veliku popularnost u Ruskoj Federaciji i svim zemljama bivšeg SSSR-a. Jedan od prvih ruskih filmova u kojima je glumio je „Sunčanica“, cijenjenog ruskog redatelja Nikite Mihalkova, snimljenog 2014. godine. Da je riječ o vrhunskom redatelju govori i činjenica da je Mihalkov 1994. osvojio Oskara za film "Opečeni suncem" („Burnt by the Sun“) u kategoriji za najbolji strani film.

Nakon ovog priznanja, Mihalkov je dobio mjesto u ruskom parlamentu u vrijeme kada je premijer Rusije bio Viktor Stepanovič Černomirdin, istaknuti političar i prvi predsjednik Gazproma. U tom filmu Mihalkov je, ne samo redatelj, nego i scenarist i glavni glumac, koji tumači ulogu Sergeja, ratnog junaka kojem se život počinje dramatično mijenjati kada ga represivni Staljinov režim počne sumnjičiti za špijunažu i neprijateljsko djelovanje. Nagrada američke Akademije filmskih umjetnosti i znanosti nije jedino priznanje koje je film dobio, nominiran je za nagradu BAFTA također u kategoriji stranog filma, a osvojio je i niz nagrada na međunarodnim festivalima, između kojih ćemo navesti još i nagradu za najbolji film na festivalu u Cannesu. Nakon odlične reakcije kritike i publike, Mihalkov je snimio i nastavak filma, “Opečeni suncem 2“ (“Burnt By the Sun 2: Exodus”) i istoimenu TV seriju, no nastavak nije ni približno dobro prošao kao "Opečeni suncem".

Izražena umjetnička crta

Nikita Mihalkov ujedno je i vrlo zanimljiva ličnost. Njegov je otac bio priznati pjesnik Sergej Mihalkov, koji je napisao riječi himne Sovjetskog Saveza. I s majčine strane obitelji postoji izražena umjetnička crta jer je njegova majka Natalija Petrovna Končalovski, kao i otac, bila poznata pjesnikinja, a njezin je otac, Nikitin djed, slavni ruski slikar Pjotr Petrovič Končalovski. Nadalje, Nikitin mlađi brat Andrej Končalovski ostvario je zapaženu filmsku karijeru kao scenarist, redatelj i producent koji je, za razliku od brata, svoje najvažnije filmske projekte realizirao u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zajednički projekt Mihalkova i Miloša „Sunčanica“ povijesna je drama smještena na Krim, u vrijeme kada se nakon ruskog građanskog rata priprema evakucija poraženih. Glavni lik Poručnik, kojeg tumači Martins Kalitaje, zarobljeni pripadnik Bijele garde koji se u ratu borio protiv boljševičke Crvene armije, i koji kroz vlastita sjećanja pokušava shvatiti kako je došlo do poraza i samim time pada Ruskog Carstva. Biković u filmu „Sunčanica“ tumači ulogu baruna Nikolaja Aleksandroviča Gulbe-Levitskyja.

Film je snimljen prema djelu „Prokleti dani“, književnika Ivana Aleksejeviča Bunjina, a knjiga se sastoji od dnevnika i bilješki nastalih u Moskvi i Odesi u razdoblju neposredno nakon završetka I. svjetskog rata. Inače, Bunjin je prvi ruski pisac koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost, i to 1933. godine, dok je pisac bio u egzilu u Francuskoj. Bunjin je, naime, napustio rodnu Rusiju nakon uspona boljševika na vlast i više se nikad nije vratio.

'Nikita je plakao kad smo završili snimanje'

Po završetku snimanja i uoči premijere filma, Biković je kazao da mu je suradnja s oskarovcem jako mnogo značila te da je tijekom snimanja mnogo toga naučio. „Od toga kako sam čudom Božjim dobio ulogu do toga kako je Nikita plakao kad smo završili snimanje filma ili kada bi ga neki kadar dotakao. I svaki od tih detalja je poseban dragulj u riznici sjećanja“, izjavio je za Blic.

Na svojem Instagram profilu Biković je objavio njihovu zajedničku fotografiju uz komentar: „Neizmjerno poštujem ovog čovjeka.“

Suradnja s proslavljenim ruskim redateljem Milošu Bikoviću je otvorila vrata suradnjama s drugim ruskim filmašima pa je nakon „Sunčanice“ dobio ulogu u nizu drugih velikih filmskih projekata, poput „Bez duše 2“ („Dukhless 2“), redatelja Romana Prygunova, te filmovima „Led“ („Ice“) Olega Trofima i „Izvan granica realnosti“ („Beyond the Edge“), redatelja Aleksandra Boguslavskog, koji su mu osigurali status filmske zvijezde u Rusiji i šire.

Film „Sunčanica“ je 2014. godine u Rusiji izabran za kandidata za Oskara za najbolji strani film, no na kraju nije ušao u uži izbor od pet filmova nominiranih na nagradu. Pa ipak, mnogi kažu da je ovo vjerojatno najbolji film proslavljenog ruskog redatelja.

