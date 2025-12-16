FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VIDEO PORUKA /

Millie Bobby Brown objasnila zašto je umjesto nje u emisiju došao njezin najbolji prijatelj

Millie Bobby Brown objasnila zašto je umjesto nje u emisiju došao njezin najbolji prijatelj
×
Foto: Profimedia

Glumica je snimila video poruku kako bi se ispričala gledateljima i pokazala povezu na ruci

16.12.2025.
21:51
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mlada glumica Millie Bobby Brown (21), bila je prisiljena otkazati svoje gostovanje u emisiji Good Morning America u ponedjeljak zbog ozljede ruke. Umjesto nje u studiju se pojavio njezin kolega i najbolji prijatelj Noah Schnapp (20).

Video poruka za gledatelje

Iako nije mogla biti u studiju, Brown je snimila posebnu video poruku za Schnappa i gledatelje. U kratkom isječku glumica se ispričala zbog izostanka i pokazala lijevu ruku u povezu: "Stvarno mi je žao što nisam mogla biti s vama", rekla je Brown. "Pala sam", kratko je objasnila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Noah Schnapp (@noahschnapp)

Pitanje prijatelju

Unatoč ozljedi, Brown je iskoristila priliku da postavi pitanje svom prijatelju. "Željela sam ipak sudjelovati na bilo koji način, jer me poznaješ, Noah, moram to učiniti o sebi", našalila se. Pitala je Schnappa koja mu je omiljena obiteljska tradicija za blagdane, na što je on odgovorio opisom igre koju igra s obitelji.

Prijateljstvo koje traje gotovo deset godina

Brown i Schnapp najbolji su prijatelji otkako su prije gotovo deset godina počeli glumiti Eleven i Willa Byersa. Njihova veza nedavno je postala još čvršća, jer je Schnapp postao kum posvojenoj kćeri Millie Bobby Brown i njezinog supruga Jakea Bongiovija (23).

POGLEDAJTE VIDEO:Gostovanje Zorana Kesića u RTL Direktu komentirao i Vučić: 'Mi imamo jasnu doktrinu...'

Millie Bobby Brown
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VIDEO PORUKA /
Millie Bobby Brown objasnila zašto je umjesto nje u emisiju došao njezin najbolji prijatelj