Millie Bobby Brown objasnila zašto je umjesto nje u emisiju došao njezin najbolji prijatelj

Mlada glumica Millie Bobby Brown (21), bila je prisiljena otkazati svoje gostovanje u emisiji Good Morning America u ponedjeljak zbog ozljede ruke. Umjesto nje u studiju se pojavio njezin kolega i najbolji prijatelj Noah Schnapp (20).

Video poruka za gledatelje

Iako nije mogla biti u studiju, Brown je snimila posebnu video poruku za Schnappa i gledatelje. U kratkom isječku glumica se ispričala zbog izostanka i pokazala lijevu ruku u povezu: "Stvarno mi je žao što nisam mogla biti s vama", rekla je Brown. "Pala sam", kratko je objasnila.

Pitanje prijatelju

Unatoč ozljedi, Brown je iskoristila priliku da postavi pitanje svom prijatelju. "Željela sam ipak sudjelovati na bilo koji način, jer me poznaješ, Noah, moram to učiniti o sebi", našalila se. Pitala je Schnappa koja mu je omiljena obiteljska tradicija za blagdane, na što je on odgovorio opisom igre koju igra s obitelji.

Prijateljstvo koje traje gotovo deset godina

Brown i Schnapp najbolji su prijatelji otkako su prije gotovo deset godina počeli glumiti Eleven i Willa Byersa. Njihova veza nedavno je postala još čvršća, jer je Schnapp postao kum posvojenoj kćeri Millie Bobby Brown i njezinog supruga Jakea Bongiovija (23).

