Jeff Bezos ne započinje jutro kao svi obični ljudi: Milijarder ovo izbjegava

Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu Jeff Bezos, utemeljitelj je Amazona, a prema Forbesu njegova neto vrijednost iznosi 195 milijardi dolara. Bezos također posjeduje The Washington Post i zrakoplovnu tvrtku Blue Origin.

Godine 2021. povukao se s pozicije glavnog izvršnog direktora Amazona kako bi se više posvetio svojoj kompaniji Blue Origin, no i dalje ima savjetničku ulogu u Amazonu i pomaže u razvoju umjetne inteligencije. Danas većinu svog vremena provodi radeći na Blue Originu, a nedavno je izjavio u podcastu da "radi više nego ikad prije", ipak dok mnogi koriste budilice kako bi započeli svoj dan, Bezos to izbjegava u "širokom luku".

Kako izgleda dan milijardera

Bezos je u vezi s Lauren Sanchez od 2019. godine, a ovako izgleda njegov dan.

Svako jutro budi se prirodno, bez alarma. Brine se da se dovoljno naspava – svakodnevno spava osam sati. Prema njegovim riječima, mogao bi spavati manje i biti produktivniji, ali bi kvaliteta njegovih odluka trpjela, što mu nije prihvatljivo.

"Bolje se fokusiram, imam više energije i bolje sam raspoložen kada dovoljno spavam", izjavio je Bezos.

Njegova zaručnica Lauren otkrila je da njihovo vrijeme za spavanje počinje oko 21.30, a Bezos voli jutra provoditi u kući. Ujutro čita novine i obavezno pije kavu dok razmišlja o dnevnim planovima. Također, Bezos i Sanchez ujutro ne koriste svoje telefone, slijedeći pravilo koje je on postavio. "To je jedno od naših jutarnjih pravila, vrijeme je rezervirano samo za nas dokle god može trajati", rekla je Sanchez.

Par voli započeti dan pisanjem dnevnika, iako priznaju da još nisu postigli željenu rutinu. Tko se prvi probudi, pravi kavu. Bezos koristi pametnu šalicu Ember koja održava kavu toplom, dok Sanchez pije iz šalice koju joj je Bezos poklonio s posebnim natpisom. Bezos nikada ne zakazuje sastanke rano ujutro kako bi proveo kvalitetno vrijeme s obitelji. Kada djeca odu u školu, Bezos i Sanchez kreću na posao.

Bezos također voli čitati novine i razgovarati sa zaručnicom prije nego što ode u teretanu, gdje radi na kardio treningu i diže utege.

"Teretana mi nije problem, iako neki dani mogu biti teški, ali svejedno to radim", rekao je Bezos, dodavši da gotovo svaki dan trenira. U podcastu Lexa Friedmana izjavio je da u prosjeku kardio vježbe radi 30 minuta, dok treninge snage radi 45 minuta. "Imam trenera koji me gura naprijed, što mi puno pomaže", rekao je.

Bezos preferira održavati složenije sastanke prijepodne. "Sastanci koji zahtijevaju visoku razinu intelektualne angažiranosti obavljaju se prije ručka", rekao je.

"Najzahtjevniji sastanak planiram za 10 sati ujutro", rekao je 2018. godine. Popodne izbjegava sastanke koji zahtijevaju visok intelektualni angažman, a ako takav sastanak bude potreban kasnije tijekom dana, obično ga odgađa za idući dan. "Nakon 17 sati, jednostavno ne mogu razmišljati o tome. Bolje je to ostaviti za sutra u 10 sati", rekao je u intervjuu za The Economic Club of Washington.

Bezos voli neobične obroke

Što se tiče prehrane, Bezos voli neobične obroke. Jednom je snimljen kako jede iguanu, a za doručak je naručio hobotnicu s krumpirom, slaninom, jogurtom od zelenog češnjaka i jajima. Lauren i Jeff uživaju u kuhanju, a Bezos voli pripremati churrose prema receptu koji je naučio od svog djeda s Kube.

"Djed je uvijek radio churrose kada smo bili s njim", prisjetio se Bezos jednom prilikom.

Nakon što je napustio Amazon, Bezos tvrdi da sada radi više nego ikad. Njegov dan sastoji se od čitanja dokumenata i održavanja sastanaka. Najviše ga fascinira tehnologija, dok mu je organizacija najmanje zanimljiva. Često se povlači kako bi razmišljao, a njegov radni raspored je fleksibilan.

Subotom navečer Bezosova obitelj tradicionalno ima filmske večeri.

"Naravno, Jeffov omiljeni film bio je Oppenheimer, dok ja preferiram Barbie", izjavila je Sanchez za Vogue. Par uživa u zajedničkom vremenu ispred televizora. Bezos je također veliki obožavatelj "Star Treka" i čak je imao cameo ulogu u filmu "Zvjezdane staze: S one strane" iz 2016. godine. Osim toga, Bezos njeguje i strast prema istraživanju svemira pa voli roniti u podmornici u potrazi za starim NASA raketama, piše Independent.

