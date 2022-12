Milica Dabović (40) postala je gotovo stalna tema otkad neprestano objavljuje intimne fotografije na društvenim mrežama, kojima privlači ljude da se pretplate na njezin OnlyFans profil.

Nakon što nije dobila pozitivne reakcije na svoj OnlyFans profil, Milica Dabović odlučila je promijeniti ploču.

Iako joj je ta popularnost donijela veliki broj pratitelja od kojih trenutno mjesečno zarađuje 136.000 eura (preko milijun kuna), bivša košarkašica sada očito ne može podnijeti kritiku tvrdi Blic.

Poslala poruku

Na Instagramu je iskritizirala sve one koji su ju negativno komentirali, novinare koji su izvještavali o njezinom novom poslu te da je javnost ta koja joj je stala na putu sreće.

U pismu piše: "U nekom od svojih čestih, poznatih ludila, došla sam do saznanja da meni nije od velike važnosti što ljudi pričaju i misle, što novinari pišu, što voditelji pitaju. Meni je najvažnije kako se ja osjećam, da budem iskrena NE s drugima, nego prvo sama sa sobom, a onda i idem dok god mogu pratiti tempo! To sam što jesam, ne može me nitko ugurati u kalup jer je meni i svemir tijesan. Ne može me nitko učiti koracima jer sam rođena sprinterica, bila proglašavana kao najbolji kradljivac lopti i dobila brojna priznanja! Ne možeš me ni dovesti u red jer sam godinama kapetan!"

Zatim je dodala: "Ne mogu po šabloni jer ga osmišlja moj um, ne mogu biti mala kada mi je srce veliko, ne mogu biti lagana kada je sve oko mene teško, nisam mirna kada mi je duh nemiran, moje biće je neuhvatljivo, a mašta je ogromna! U meni dobrota živi."

Povlači se iz medija

Svojom porukom je iznenadila mnoge: "I opet sam ponosno stavila osmijeh na lice, vješto stavila osmijeh na lice i kada mi do života nije, a u dubini duše razmišljam što je s ljudima, zar su toliko zli, podli i zajedljivi, je li moguće da jednu riječ nemaju u sebi koja bi usrećila druge, zašto gledaju mane pored toliko vrlina, zbog čega ne vole kada ljubav živi, oživljava i jača?"

"Dovoljno sam trpjela! Dotakli smo dno! OPROŠTENO VAM JE! Povlačim se iz medija", napisala je Milica Dabović.