Srpski i bosanskohercegovački glazbenik poznat po angažmanima u Indeksima, Vatrenom poljupcu i Bijelom dugmetu, Milić Vukašinović (73) još od prošle godine bori se s lošom zdravstvenom situacijom, a sada kako otkrivaju susjedi za Kurir, glazbenik izgleda jako loše.

Vukašinović je prošle godine doživio infarkt, nakon čega je proveo osam dana na intenzivnoj njezi, a prije toga je operirao nogu te zaradio i bolničku bakteriju.

Kako tvrde njegovi susjedi, iako Vukašinović tvrdi da mu je bolje, vidno je smršavio.

"Uvijek je bio mršav ali sada je kost i koža, pa sam se uplašio da mu je još gore, ali on kaže da sada ide malo nabolje. Pohvalio mi se da možda neće ni morati na tu drugu operaciju srca što je dobra vijest. Svašta ga je snašlo, ali moramo biti iskreni, njegov način života je došao po danak", tvrdi jedan od susjeda.

'Previše je pio'

Glazbenika susjed opisuje kao jako dobrog čovjeka, međutim tvrdi kako je previše pio i psovao, no njegova supruga Suzana ipak ga uspjela smiriti.

"Rijetki su bili momenti kada je on bio trijezan ili bez opijata. Zavidjeli smo mu što živi 200 na sat, ali sada on zavidi nama na zdravlju i vitalnosti. On je u duši dobar čovjek iako ga mnogi tako ne doživljavaju zbog psovki i “poganog” jezika. Suzana ga je smirila i sredila. Da ona ne brine o njemu, tko zna što bi bilo s njim odavno. Ona je narodska žena, uvijek se lijepo javi i popriča", ispričao je.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Milić Vukašinović

Radnica iz obližnje trgovine tvrdi kako njegova supruga često tamo dolazi, no njega već nije odavno vidjela.

"Pitali smo je kako mu je sada, zakačio ih je bio neki virus pored svega što im se dogodilo. Ali bore se. Ona dolazi često, kupuje namirnice i sve što im je potrebno. Jedina razlika, što njemu više ne kupuje cigarete, prestao je pušiti kada je shvatio da može ostati bez noge", ispričala je radnica.

Izgubio je kćer

Nadovezala se i jedna gospođa u trgovini koja je rekla kako ga je vidjela nedavno dok se vraćao iz bolnice te da je jedva hodao, a spomenula je i gubitak njegove kćerke.

"Vidjela sam ga jedan dan, mislim da se vraćao iz bolnice. Nosio je masku i izlazio iz taksija sa Suzanom. Lagano se kretao, ona ga je pridržavala. Promijenio se, ali kažu da mu je sada malo bolje. Moja kćer je jučer srela Suzanu pa joj je rekla da se izvukao. Drago mi je zbog njega, težak je to život kada izgubiš dijete", ispričala je.

Također, susjedi su spomenuli i kako su mu svi nudili pomoć jer su svi znali da Milić ima zdravstvenih problema.

Foto: Milan Maričić/ATAImages/PIXSELL Foto: Milan Maričić/ATAImages/PIXSELL Loše stanje glazbenika

"Htjeli smo mu pomoći, tko kako može. Iako je često iritirao susjede vikanjem i svirkama u stanu, sve mu se to briše jer je umjetnik", ispričao je jedan susjed.

Susjed koji živi u zgradi gdje i Milić tvrdi da je najgori period bio kada mu je kćer preminula.

"Nismo znali ni šta da mu kažemo, ni čime da ga utješimo. Kretao se kao sjena. Šutio je i često sjedio tu na klupici s pogledom u daljinu. Nismo navikli da je on tako tih. Od bučnog čovjeka samo je uvenuo. I kada smo mu izjavljivali saučešće, skoro da nije imao riječi. Teško je bilo gledati ga takvog, onda se i razbolio. Nije isti čovjek, ispričao je.

