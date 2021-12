SEKSI 'DIVLJAKUŠA' / Neukrotiva Miley Cyrus: Ako je suditi po ovim fotkama, 2021. je provela skidajući se. Neka je, ima što pokazati

Miley Cyrus definitivno je jedna od najunikatnijih svjetskih zvijezda. Mlada pjevačica karijeru je započela kao glumica u dječjoj seriji, a tada je bila prava slatkica. Godinama kasnije, Miley je odrasla i pretvorila se u seks simbol neodoljiv i muškarcima i ženama. Mlada Miley je već prošla i brak i razvod s Liamom Hemsworthom koji je baš i nije znao obuzdati. Često su prekidali i mirili se, no naposljetku je brak pukao. Poznato je da je Miley biseksualna te da vodi turbulentan ljubavni život. U posljednje vrijeme je aktivna na društvenim mrežama, ali i na pozornicama diljem svijeta. O ljubavnom životu mlade pjevačice se u zadnje vrijeme ne piše puno. No, paparazzi su ulovili Miley kako se baca Damianu Davidu oko vrata. Talijanski roker je, naime, oduševio Miley koja je jasno pokazala koliko joj se sviđa. No, dalje od toga nije išlo, ili mediji o tome nisu pisali. Kako bilo, Miley definitivno nije dosadno u životu. U fotogaleriji pogledajte kako je provela 2021.