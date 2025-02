Mile Kitić koncertom u Areni slavi 50 godina karijere: 'Gorjet će sve od prvog do zadnjeg takta'

Legendarni srbijanski i bosanskohercegovački folk pjevačMile Kitić (73), jedan od najomiljenijih izvođača regionalne glazbene scene, ove jeseni će po prvi put održati veliki solistički koncert u Areni Zagreb, čime će proslaviti 50 godina glazbene karijere.

"Mene raduje što ćemo se družiti 22. studenoga ove godine u zagrebačkoj Areni. Obećavam izvanredan koncert, mnogo je hitova koje ćemo pjevati. Mislim da će biti divna večer, nećemo računati na vrijeme i trajanje. Pjevat ću koliko god publika bude htjela. Svi koji žele dobru zabavu i Milu Kitića, neka dođu na vrhunsku zabavu. Gorjet će sve od prvog do zadnjeg takta", rekao je za Extra FM-a.

Inače, pjevač trenutno odmara i puni baterije u Dominikanskoj Republici, no misli su mu već sada usmjerene na koncert u Zagrebu. Krajem prošle godine bio je poseban gost Aleksandre Prijović na njezinom šestom koncertu u istoj dvorani, a upravo tada počeo je razmišljati o vlastitom nastupu pred tolikim brojem ljudi.

"Imam jednu karijeru koja dugo traje i pretežno pjevam po klubovima, posebice po Hrvatskoj. Kada sam bio gost kod Aleksandre, vidio sam tu masu, tu publiku. Dobio sam obavezu da i ja napravim jedan takav koncert. Ima ljudi koji ne idu po klubovima, koji vole koncertne varijante. Moram ispoštovati i te ljude. Dugo sam na estradi, imam više od 300 snimljenih pjesama. Kada sam vidio reakciju publike prošle godine, morao sam nešto napraviti", objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pixsell/ Borislav Zdrinja Mile Kitić

Karijera bogata evergreenima

Kitić je glazbenu karijeru započeo kao dio kultne grupe Južni vetar, a na koncertu u Areni Zagreb izvest će svoje najveće hitove, među kojima su "Kraljica trotoara", "Šanker", "Plava ciganka", "Šampanjac", "Paklene godine", "Bomba", "Milioni, kamioni", "Kilo dole, kilo gore" i mnogi drugi. Njegove pjesme postale su evergreeni regionalne glazbene scene i nezaobilazan dio svake velike zabave.

"Vjerujte mi da ponekad imam problem, ali to je sladak problem. Obično pjevam po dva bloka u koja stane 50-ak pjesama. U Areni nećemo gledati na sat, nadam se da ćemo moći malo i produžiti. Hvala Bogu, imam puno hitova, važno je da publika zna svaku pjesmu. Po nekim svojim razmišljanjima sam mislio da ću pjevati do 50. pa do 60. pa do 70., a evo probio sam i te godine. Pjevat ću dok sam zdrav, dok mogu biti aktivan na bini. Priroda mi je dala energiju, a ponese me i publika. Ne mogu ostati ravnodušan kada ljudi pjevaju uz mene i kada su zadovoljni. Znam napraviti štimung, tu sam bez greške. Nećemo računati godine. Kada postane teško, kada ne bude publike, povlačim se, ali mislim da to neće tako uskoro. Arena Zagreb je kruna moje karijere i vjerujem da će svi biti oduševljeni", zaključio je Mile Kitić.

Podsjetimo da je Mile Kitić bio je poseban gost na šestom koncertu Aleksandre Prijović (29) u Areni Zagreb krajem 2023. godine, gdje je nastupio pred više od 20.000 ljudi. Publiku je oduševio izvedbom svojih velikih hitova, uključujući Šampanjac i Paklene godine. Njegov dolazak na pozornicu izazvao je ovacije, a atmosferu su dodatno zagrijali stihovi koje je publika pjevala uglas. Kitić je nakon koncerta istaknuo koliko ga je inspirirala ta energija i upravo je tada počeo ozbiljno razmišljati o svom solo koncertu u istoj dvorani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Jednima se na ovim izborima ugasio ne samo TikTok nego i politička karijera

Tekst se nastavlja ispod oglasa