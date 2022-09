Poduzetnik Milan Popović je za Story.hr komentirao nedavni incident Severine i njezine sestre, otvoreno progovorio o situaciji s Centrom za socijalnu skrb Maksimir, ali i o svom prijateljstvu s bivšim Severininim suprugom Igorom Kojićem.

'Severina je napala Marijanu koja je spavala'

"Sukob je nastao kad je Marijana lajkala moj intervju koji sam dao na Happy Televiziji u Srbiji početkom godine. Zbog te ikonice s palcem gore Marijana je dobila prijetnje od Severine; da će joj polomiti palac i da će je ubiti kad je vidi. Te prijetnje je poslala porukom, što je Marijana prijavila DORH-u i zagrebačkoj policiji. Koliko sam shvatio od Marijane, nedavni incident u Splitu je započeo jer je Severina kod bake uletjela u stan usred noći, oko jedan sat ujutro i bacila se na sestru Marijanu držeći oštar predmet u ruci kojim je povrijedila Marijanin palac koji je počeo krvariti. Dakle, Severina je ostvarila prijetnju, uostalom kao što uvijek ostvari svoje prijetnje. Prva Severinina izjava bila je da je Marijana nju napala, da je ona bila kod majke u stanu. No dogodilo se upravo suprotno. Severina je banula u jedan sat ujutro u stan njihove majke i napala Marijanu koja je spavala", objašnjava Popović.

'Cijeli sustav je se boji'

"Kad se prijeti da će vas prijaviti ili prozvati u medijima, to i napravi. Zato je se cijeli sustav boji, našim spisom ne žele se baviti predstavnici tog istog sustava i samo gledaju kako zaštititi svoje stražnjice. I to je jedan od glavnih problema koji imam. Zašto naš spor traje ovoliko dugo? Nitko se ne želi njime baviti. Da ne budu prozvani i javno zlostavljani od Severine i njezine PR mašine koja je prati", dodao je.

'Na Centar Maksimir vršen pritisak da se pogoduje Severini...'

Popović je posebno imao za nadodati o centru za socijalnu skrb u Zagrebu: "Evo vam još jedan primjer lažnog predstavljanja situacije u javnosti. Posljednjih nekoliko mjeseci Severina je aktivno govorila o tome kako je u Centru Maksimir izvršen nadzor koji je rezultirao izvješćem o nizu propusta u radu Centra Maksimir i da su ti propusti u radu utvrđeni u našem predmetu te da su ti propusti u radu razlog zašto je Severini 2019. godine bilo oduzeto dijete. Prava istina je sasvim drukčija. U Centru Maksimir je izvršen administrativni nadzor cjelokupnog rada Centra i pronađen je niz administrativnih nepravilnosti, tipa da pečat nije postavljen gdje treba, dokumenti nisu bili zavedeni u registar kako treba i slično. Nikakav stručni nadzor nije vršen u našem predmetu, niti je nađen bilo kakav propust u radu Centra Mak­simir u našem predmetu."

Zatim je dodao: "U jednom trenutku prošle godine kada je ministar Aladrović stupio na dužnost, uz punu podršku Severine u medijima, promijenio se odjedanput stručni tim Centra Maksimir koji odjednom mijenja svoje mišljenje i počinje pogodovati Severini a da se ništa nije promijenilo u Severininu ponašanju ili u obrascu njezina ponašanja i odgoju djeteta. Dvije djelatnice Centra za socijalnu skrb Maksimir priznale su da je na Centar Maksimir vršen pritisak da se pogoduje Severini. To je prava trgovina utjecajem i to ću sada prijaviti USKOK-u, a ne kada dr. Redžepi kaže da sam ja dobar otac."

'Igor i ja igramo nogomet zajedno, dolazi kod nas kući...'

Progovorio je i o prijateljstvu s Igorom: "Igora sam vidio dva puta u životu prije nego što smo se baš upoznali i prema njemu nisam mogao stvoriti nikakav animozitet. Niti mi je predstavljao konkurenciju, nekog protivnika, prijetnju. Za mene je bio važna osoba jer je najviše vremena provodio s Aleksandrom. A sudske tužbe koje sam podnosio bile su u interesu zaštite dobrobiti mog djeteta. Nijedna nije bila jer je, primjerice, Igor pogrešno parkirao. Mnogi komentiraju i pitaju u vezi slučaja paljenja svijeće. Postoji razlog zašto je to učinio. Oprostio sam mu jer nije znao što radi u tom trenutku, zapravo, bio je prisiljen to napraviti. Igramo i nogomet zajedno, Igor dolazi kod nas kući, a ja posjećujem njegovu obitelj. I dalje se druži s Alek­sandrom. Iz života jednog djeteta ne možete naprosto izbaciti ljude koji su mu nešto značili, koji su mu bili važni."

'Agresivno ponašanje majke počinje se odražavati i na dijete'

O Aleksandru je dodao: "Volio bih da dijete živi kod mene, jer tu ima stabilno, veselo i sigurno okruženje puno ljubavi i razumijevanja. Mirnu obitelj u kojoj će odrastati sa svojom braćom i sestricom i mojom partnericom. Dok je dijete živjelo kod mene, iznimno je obrazovno i odgojno napredovalo. To se sada, naravno, promijenilo."

"Znam pouzdano da Severina i baka redovito pričaju loše o meni, što je Aleksandar i izjavio u Centru za socijalnu skrb Maksimir, ali je taj Centar njegovu izjavu uklonio, čak je ni sudu nisu htjeli dostaviti. Znaju da bi time utjecali na mišljenje o Severini kao majci, jer je to psihičko zlostavljanje djeteta. Ovakvo majčino ponašanje Centar za socijalnu skrb Maksimir je morao prijaviti policiji, a policija prekršajnom sudu. Imate izjavu mog sina danu psihologinji Centra za socijalnu skrb Maksimir u kojoj on tvrdi da mama stalno govori loše o tati, a da tata o mami nikad ne govori loše. Samo mogu reći da se agresivno ponašanje majke počinje odražavati i na dijete. Mislim, svako dijete voli svoje roditelje, kakvi god bili, ali je li to dovoljno za pravilan odgoj i sretan život djeteta? Naravno da nije", priznao je da zna da sinu loše pričaju o njemu.

'Od početka sam bio za dogovor i još sam za to'

"U našem slučaju, ako uđete u spise i pratite sve ove godine naporan sudski konflikt, vidjet ćete da sam od početka bio za dogovor. I još sam za to. Kod Severine baš nikad nije postojala želja za dogovorom. To stoji u svim službenim dokumentima svih ovih godina. Zapravo, još ne znam što druga strana želi kada je riječ o djetetu, osim želje da se odreknem našeg sina", objasnio je svoj stav.

Popović tvrdi da Severina ima poseban strah: "Severina ima iznimno jak strah od ostavljanja. Njezin velik strah je da će je i Aleksandar ostaviti, i ona pokušava na sve moguće načine otuđiti dijete od mene kako mi ne bi postao previše privržen i jednoga dana otišao od nje. Nemam drugo objašnjenje zbog čega sve ovo radi."

'Nije samostalna osoba i njoj samoj je potreban skrbnik'

"Veliki dio javnosti je manipuliran objavama Severinina PR tima. Odgovorno tvrdim da su većina njihovih objava konstrukcije koje kreiraju Severinin imidž u javnosti, a koje nemaju podloge u stvarnom životu. Danas sam vam dao nekoliko primjera tih manipulacija, a ima ih bezbroj. Ona, nažalost, nije samostalna osoba i po meni, njoj samoj je potreban skrbnik. Ulogu tog skrbnika u ovom trenutku ima njezin PR tim koji predvode Tomica Petrović i Zinka Bardić koji za Severinu navodno donose gotovo sve životno važne odluke i kreiraju njezin život od A do Ž, pa čak i odluke koje se tiču djeteta. Kao što rekoh, primjera je bezbroj i o tome sam mnogo doznao i iz razgovora s Igorom Kojićem", smatra Popović.