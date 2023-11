Mila Elegović (53), koja trenutno igra jednu od glavnih uloga u seriji 'San snova' koju gledamo na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, nedavno je za Story otkrila neke od svojih prehrambenih navika te naglasila zašto je tome tako.

Foto: RTL

O poznatoj glumici često se piše u kontekstu 'zgodne žene'. Takve sintagme i naslovi joj ne smetaju, već je ponosna što se, i u šestom desetljeću, može pohvaliti izgledom na kojem bi joj pozavidjele upola mlađe žene.

Foto: RTL Foto: RTL Mila igra ulogu uspješne poslovne žene Višnje Šarić koja se bavi proizvodnjom donjeg rublja.

"Ne smeta me to jer znam da baš i nema puno žena koje se mogu time pohvaliti. Također, uvijek se nadam da će netko tko to čita pomisliti: 'Aha, mogu i ja'. Puno je lakše raditi kada nemaš 300 kila više, pokretljiviji si, imaš više energije. Na kraju krajeva, javna osoba bi i trebala odašiljati neku poruku i dobro je ako je ta poruka pozitivna", rekla je Mila za Story.

Foto: RTL

Ljepotica izvanrednog talenta, jednom je izjavila nešto što mnogi pamte dandanas, "Ne jedem što želim od 25. godine", pa je sukladno tome upitana, je li to kod nje i dalje slučaj.

"Da, još uvijek ne jedem ništa. Pogledajte što pijem, vodicu, ne mogu više ni Coca-Colu. Ja bih samo jedan špek i čvarak, ali ne smijem jer imam inzulinsku rezistenciju i moram paziti tako da mi je to još jedan dodatan izazov. Ok, dobila sam nekakav sindrom i mogu odlučiti: 'Baš me briga, jest ću što me volja' ili se odreći sitnih užitaka zbog zdravlja. Ja sam izabrala ovo drugo", priznala je poznata glumica.

