Mila Elegović već je desetljećima jedna od naših najzgodnijih glumica. Danas ima 50 godina i ne pokazuje znakove usporavanja. U intervjuu iza InMagazin otkrila je kako nema potrebu skrivati svoje godine i osvrnula se na objavu golišavih fotki na društvenim mrežama.

"Pitala sam sebe zašto ja objavljujem te slike na društvenim mrežama i zašto svako ljeto objavim neku sliku. Ali shvatila sam da je to neka narcisoidnost koju moram priznati. I stalno se sad pitam i gledam te portale - pa zašto si to napravila? I onda si kažem, Mila joj, voliš se praviti važna", našalila se glumica.

Glumica je otkrila i kakvom prehranom održava svoju sjajnu liniju.

"Šest puta dnevno moram jesti sve pomalo. Voće, povrće, ugljikohidrate, sve, ali stvarno jedem malo. Međutim, mislim da se radi o tome što sam ja na dijeti od svoje 21. godine. To je sad minuli rad, nagradilo me to", zaključila je 50-godišnja Mila.