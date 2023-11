Romantično putovanje Brankice i Mije nije prošlo baš najbolje. Posvađali su se nakon što je Brankica prozvala farmera zbog laži i druge žene. Brankica je za RTL.hr prokomentirala svoj odnos s Mijom i ispričala što joj je zasmetalo u njegovom ponašanju. Show 'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

'Nisam to znala'

"Posvađali smo se jer je ušao u show, a imao je neku vezu. Nisam to znala. Ta gospodična mi je poslala slike i rekla da je u vezi s njim", priznala je Brankica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodala je kako se ne bi naljutila da joj je Mijo rekao cijelu istinu i ispričao se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislila sam da će mi na putovanju reći: 'Dogodilo se, oprosti'. Ali on ništa. Htio je i mene i nju. Htjela sam da mi sve pred kamerama prizna i tu smo se mi posvađali jer on to nije učinio. Ne volim muljatore, ja sam ušla u 'Ljubav je na selu' bez ikakvih repova iza sebe", objasnila je.

'Sa ženama je katastrofa'

Brankicu je Mijo razočarao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

"Od početka je bilo kemije između nas. Mijo je duševno dobar, ali kada je riječ o ženama, on je katastrofa. Ne cijeni žene, ne zna što je veza. Nisam još srela takvog muškarca u svom životu. Trebaju mu žene koje će osvojiti svojim suzama, ispričati svoju prošlost. Najviše u životu mrzim laž", ispričala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mijo je rekao da je požalio što je odabrao Brankicu, a ne Kseniju. Na to je Brankica prokomentirala: "Požalio je što me odabrao jer sam ga otkrila. Ksenija mu je od prvog dana govorila da su samo prijatelji".

'Mislila sam da ću biti s njim'

Ksenija je Brankici savjetovala da se ne ljubaka pred kamerama s Mijom, no te riječi je nimalo ne diraju. "To što je meni Ksenija savjetovala, ja imam svoj mozak. Ja sam njemu dala poljubac u usta. Ništa drugo", istaknula je.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

Brankici je žao što nije znala da je Mijo u vezi. "Možda bih se kao Ksenija povukla. Čak sam i mislila na početku da ću krenuti s njim u vezu jer mi se svidio", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Mijo bi svaki dan drugu'

Otkrila je i kako ju je razočaralo farmerovo ponašanje na romantičnom putovanju zbog odbijanja svakog njezinog pokušaja da razgovaraju o svom odnosu.

Foto: RTL Foto: RTL

"Zove me u sobu umjesto da razgovaramo. Kod njega nema pričanja. I još kaže da njega žena mora osvajati. Kao da smo u ne znam u kojem stoljeću. Žao mi je svega toga. Mijo bi jednostavno svaki dan drugu ženu. To je Mijo", zaključila je.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Voditeljica 'Ljubav je na selu' u Direktu: 'Svi žele samo pronaći nekoga s kim će dočekati starost i uživati udvoje'