Michelle Obama zapalila internet: Ljudi bruje o njezinom bizarnom ispadu pred TV kamerama

U jednom od najžešćih i najneobičnijih televizijskih nastupa posljednjih mjeseci, Michelle Obama izazvala je lavinu reakcija svojim komentarima o pritiscima kojima su, prema njezinom mišljenju, izložene crnkinje kada je riječ o izgledu njihove kose. Bivša Prva dama, danas 61-godišnjakinja, gostovala je u razgovoru uživo s glumicom Tracee Ellis Ross povodom promocije svoje nove knjige The Look, koja prati razvoj njezina osobnog i modnog stila tijekom godina provedenih u Bijeloj kući.

Tijekom razgovora, Michelle je otvoreno govorila o temi koja, istaknula je, prati mnoge Afroamerikanke još od djetinjstva – društvenom pritisku da kosu ispravljaju kako bi se uklopile u ljepotne standarde koje, kako tvrdi, nameće bijela populacija.

White people are forcing Michelle Obama to straighten her hair. But one day the former First Lady of the United States and co-founder of Higher Ground will find the strength to stop paying her hairdresser to do it. ✊🏽 pic.twitter.com/jwx2vMgvhd — Lou Perez (@TheLouPerez) November 14, 2025

„Dopustite da nešto objasnim bijelim ljudima. Naša kosa prirodno raste u kovrčavom obliku“, počela je Michelle, vidno frustrirana. Zatim je nastavila: „Kad je izravnavamo da bismo se uklopile u vaše ideale ljepote, postajemo taoci te ravne kose. Zato mnoge od nas ne mogu plivati, zato izbjegavamo teretane, zato bježimo od vode. Sve je to zbog pokušaja zadržavanja ravne kose – zbog bijelaca. To je iscrpljujuće, skupo i oduzima nevjerojatno puno vremena.“

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Svoj je istup zaključila jasnom porukom: „Maknite se od moje kose. Nemojte mi govoriti kako da je nosim, nemojte razmišljati o njoj i nemojte je dirati. Jednostavno – nemojte.“

Internet se zapalio: protivnici i pristaše u žestokoj raspravi

Isječak njezina govora u kratkom je vremenu preplavio X i TikTok, gdje je izazvao burne reakcije javnosti. Dok su neki korisnici stali u njezinu obranu tvrdeći da je otvorila važnu temu, veliki dio komentara bio je izrazito kritičan.

„Zašto krivi bijelce za vlastite frizerske odluke?“ pitao je jedan korisnik. „Ako je to toliko ljuti, zašto onda sama nosi ravnu kosu?“ dodao je drugi. Pojedine korisnice istaknule su kako nikad nisu osjetile pritisak o kojem Michelle govori: „Nitko me nije tjerao da ispravljam kosu. Nosim svoje kovrče ponosno i idem plivati tri puta tjedno.“

Druga je poručila: „Bez perika, bez filtera. Sto posto prirodno. Prestanite za sve kriviti ‘bijelu supremaciju’.“ Među komentatorima bilo je i onih koji su njezin govor vidjeli kao skretanje s bitnih tema: „Ne sjećam se da je netko ikada rekao da moramo imati ravnu kosu radi tuđih standarda.“

Foto: Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia

Nova knjiga, stara polemika

Michelle Obama već godinama svojim javnim nastupima otvara teme o rasnoj neravnopravnosti, identitetu i pritiscima kojima se žene suočavaju. The Look, knjiga koju promovira, detaljno opisuje kako je birala svoj stil dok je bila Prva dama – od haljina za državne večere do simbolike frizura, modnih izbora i poruka koje je njima slala.

No čini se da se ovaj put njezina iskrenost pretvorila u dvostruki mač. Dok jedni pozdravljaju njezinu hrabrost što je javno progovorila o problemu koji smatra sustavnim, drugi tvrde da je otišla predaleko i neopravdano okrivila „bijelačke standarde“ za osobne odluke Afroamerikanki.

U svakom slučaju, Michelle Obama još je jednom uspjela pokrenuti raspravu koja će se, sudeći prema tempu na društvenim mrežama, nastaviti još dugo.

POGLEDAJTE VIDEO: Sin nacističkog vođe ili bivša ministrica: Tko će naslijediti Hrvata na čelu Čilea?