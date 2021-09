Glumac Michael K. Williams umro je u svom luksuznom penthouseu u Brooklynu nakon unosa smrtonosne doze heroina i kokaina u fentanilu, pokazala je obdukcija. 54-godišnjaka je njegov nećak 6. rujna otkrio kako leži bez svijesti i licem prema dolje u dnevnoj sobi svog stana u Williamsburgu, javlja Daily Mail.

Vratar koji je potom nazvao Hitnu pomoć kazao je kako Williams 'ne reagira' i da je hladan. Liječnici su brzo dojurili na mjesto događaja, ali su glumca proglasili mrtvim u 14:12 sati.

Williams je bio najpoznatiji po ulozi u hit -seriji HBO -a The Wire, koja je trajala od 2002. do 2008. U toj seriji glumio je homoseksualca Omara Littlea i stekao međunarodnu slavu. Čak je o bivši američki predsjednik Barack Obama jednom opisao The Wire kao svoju omiljenu emisiju, a Omara kao svog omiljenog lika u njoj.

No, Williams je osvojio i pohvale za svoju ulogu u prošlogodišnjoj drami Lovecraft Country koja mu je donijela nominaciju za nagradu Emmy, u kategoriji najbolje sporedne uloge.