Mlada pjevačica Mia Negovetić (20), koju mnogi pamte još kao slatku curicu koja je pobijedila u prvoj sezoni Zvjezdica te pjevala himnu na svečanom vojnom mimohodu, ponovno je promijenila frizuru i iznenadila pratitelje na Instagramu.

Postala crnka

Mia je ovih dana boravila u Zagrebu zbog snimanja na HTV-u, a snimke ekipe koja je bila s njom, pokazale su da je opet postala crnka, a nije prvi put da se odlučila na ovakvu promjenu.

Foto: Instagram Foto: Instagram Mia Negovetić promijenila boju kose

Naime, prije godinu dana, mlada pjevačica je svoju plavu kosu odlučila obojiti u crno te je stavila pirs i pokazala tetovažu, a nakon toga ofarbala se i u narančasto.

Mia o promjeni imidža

Kako piše Index.hr, Mia je u jednom Intervjuu progovorila o promjeni imidža.

Foto: MORH/PIXSELL, Josip Kopi Foto: MORH/PIXSELL, Josip Kopi Mia Negovetić sve je osvojila svojom izvedbom pjevajući Lijepu našu na mimohodu u Zagrebu.

"To je možda ljudima teško prihvatiti s obzirom na to da sam na sceni od 11. godine. I pretpostavljam da je to možda najveći problem jer me svi pamte kao malu curicu koja pjeva himnu. U biti je to uvijek neka vodilja ljudima'', rekla je tada.

